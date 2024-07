Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ είναι πρώτο θέμα στη διεθνή ειδησεογραφία με αναλυτές να εκτιμούν ότι το περιστατικό αλλάζει τα δεδομένα της εκλογικής κούρσας του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον φερόμενο δράστη, τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος κατάφερε να φτάσει ανενόχλητος σε στέγη παρακείμενου κτιρίου και να ανοίξει πυρ, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση τα στάνταρ ασφαλείας για τους υποψήφιους προέδρους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ στο αυτοκίνητο του ενόπλου το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της ομιλίας εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή βομβών τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του υπόπτου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφερε επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα από τον πατέρα του.

Ο άνδρας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας 20χρονος από ένα προάστιο του Πίτσμπουργκ, όχι μακριά από τον χώρο που γινόταν η προεκλογική συγκέντρωση όπου σκοτώθηκε ένας από τους παρευρισκόμενους και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε αργά το Σάββατο ότι το κίνητρο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Από τα δημόσια δικαστικά αρχεία της Πενσιλβάνια δεν προκύπτει καμία ποινική υπόθεση στο παρελθόν σε βάρος του Κρουκς.

Ο πατέρας του, Μάθιου Κρουκς, δήλωσε στο CNN αργά το Σάββατο ότι προσπαθούσε να καταλάβει «τι στο διάολο συμβαίνει», αλλά δεν θα μιλούσε για τον γιο του μέχρι να μιλήσει με τις αστυνομικές αρχές.

Ο Κρουκς αποφοίτησε από το λύκειο του Μπέθελ Παρκ το 2022. Η σχολική περιφέρεια δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές. Το 2022, ήταν μεταξύ πολλών μαθητών που βραβεύτηκαν για τα μαθηματικά και τις επιστήμες.

Πριν ακόμα εξακριβωθούν τα στοιχεία για τον Κρουκς, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να κατηγορήσουν τους Δημοκρατικούς που με τη «στοχοποίηση» του Τραμπ «οδήγησαν στην απόπειρα εναντίον του».

Ωστόσο τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν εγγεγραμμένος ως Ρεπουμπλικανός ψηφοφόρος στην Πενσυλβάνια.

Αργότερα δημοσιεύτηκε ότι σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές εκθέσεις χρηματοδότησης εκστρατειών έδωσε 15 δολάρια σε μια προοδευτική επιτροπή πολιτικής δράσης στις 20 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που ο Πρόεδρος Μπάιντεν ορκίστηκε στο αξίωμα.

Η πολιτική του θέση για τα αμερικανικά ΜΜΕ παραμένει σε αμφισβήτηση.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Οι αρχές δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι ο Κρουκς δεν είχε μαζί του ταυτότητα και έτσι χρησιμοποιούσαν DNA και άλλες μεθόδους για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του.

Η εφαρμογή ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων Discord εντόπισε έναν λογαριασμό που φαίνεται ότι συνδέεται με τον ύποπτο ο οποίος επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στην ανακοίνωση που εστάλη στο πρακτορείο Reuters η Discord αναφέρει ότι ο λογαριασμός αυτός «χρησιμοποιείτο σπανίως» και «δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό» της επίθεσης ή για πολιτικές συζητήσεις.

Οι αστυνομικές αρχές ανέκτησαν ένα τουφέκι τύπου AR στον τόπο του εγκλήματος.

Ανάλυση του AP από περισσότερα από 12 βίντεο και φωτογραφίες από τη σκηνή της συγκέντρωσης του Τραμπ, καθώς και δορυφορικές εικόνες του χώρου, δείχνει ότι ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τη σκηνή όπου μιλούσε ο πρώην πρόεδρος.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε γεωγραφικά από το AP δείχνει το σώμα ενός ατόμου που φοράει γκρι παραλλαγή να κείτεται ακίνητο στην οροφή ενός κτιρίου της AGR International Inc, βόρεια του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Τραμπ.

Thomas Matthew Crooks, a 20-year-old from Bethel Park, was ID’d as the shooter. He was eliminated.

An AR-15 was reportedly recovered at the scene. #Trump pic.twitter.com/tTEJmsgSXu

