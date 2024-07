Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν μετά από μαζικούς πυροβολισμούς κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι στο Οχάιο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι πυροβολισμοί συνέβησαν γύρω στις 3 π.μ. στο Κόρρυβιλ στην περιοχή Highland και East University, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ. Οι πυροβολισμοί συνέβησαν περίπου 1 μίλι από την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

Με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι ειδοποίησε τους φοιτητές για τους πυροβολισμούς. Ενώ παράλληλα, ενημέρωσε ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Κάποια άλλα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων και ένας από τους τραυματίες.

UC Emergency:ALL CLEAR Officers responded to Highland/ E University for a shooting. Suspect in custody and police will maintain heavy presence.

