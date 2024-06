Η Πάρις Χίλτον έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την κακοποίησή της κατά την παραμονή της στα οικοτροφεία που την έστελναν οι γονείς της. Να «θεραπεύσουν την προβληματική συμπεριφορά» της, ήθελαν οι γονείς της χωρίς να γνωρίζουν τι συνέβαινε στην πραγματικότητα στην κόρη τους.

Η Πάρις Χίλτον δήλωσε σε επιτροπή του Κογκρέσου που εξετάζει την ενίσχυση της προστασίας της παιδικής πρόνοιας ότι «της χορηγούσαν με το ζόρι φάρμακα και την κακοποιούσε σεξουαλικά το προσωπικό», ενώ βρισκόταν σε ίδρυμα ως έφηβη.

Στόχος της ζωής της πια να «είναι η φωνή για τα παιδιά που οι φωνές τους δεν ακούγονται» και «δεν θα σταματήσει μέχρι η νεολαία της Αμερικής να είναι ασφαλής».

Προέτρεψε το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για την προστασία τoυς, όπως αναφέρει το USA Today, με τις περιγραφές της προσωπικής εμπειρίας της να σοκάρουν. «Με είχαν συγκρατήσει βίαια και με έσυραν στους διαδρόμους, με έγδυσαν και με έριξαν στην απομόνωση».

Η Πάρις Χίλτον περιέγραψε πώς υποβλήθηκε σε «απαγωγή με την έγκριση των γονέων» σε τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις για νέους, καθώς οι γονείς της αναζητούσαν λύσεις για την επαναστατική της συμπεριφορά και «έπεσαν στην παραπλανητική εμπορική προώθηση της βιομηχανίας των προβληματικών εφήβων».

Μία βιομηχανία 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει θεραπευτικά οικοτροφεία, μονάδες εκγύμνασης στρατιωτικού τύπου και προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να το πεις σε κάποιον στον έξω κόσμο. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν γίνονται πιστευτά επειδή αυτά τα μέρη λένε στους γονείς ότι τους λένε ψέματα και τους χειραγωγούν επειδή θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους», ανέφερε η Πάρις Χίλτον χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της «απομονωτική και τραυματική».

WATCH: @ParisHilton opening statement on Child Welfare Programs: «I am here to be the voice for the children whose voices can’t be heard…The treatment these kids have had to endure is criminal…I will not stop until America’s youth is safe.» pic.twitter.com/wBeJIZ6u1L

— CSPAN (@cspan) June 26, 2024