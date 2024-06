Πέθανε χθες Δευτέρα 24/6, ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή του, ο πιο διάσημος δήμιος στο Μπανγκλαντές, ο άνθρωπος που οδήγησε στην κρεμάλα μερικούς από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της χώρας, πολιτικούς της αντιπολίτευσης που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου και πραξικοπηματίες.

Από τότε που βγήκε από τη φυλακή, τον περασμένο Ιούνιο, ο 70χρονος Shahjahan Bouya, έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αφηγούνταν τις εμπειρίες του ως δήμιος αλλά και τη ζωή του με την μικρότερη κατά 50χρόνια σύζυγό του. Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ στη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση βιβλίου του Μπαγκλαντές αναφέρει το δημοσίευμα του CBS news. Προκάλεσε επίσης αίσθηση με τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok.

Η αιτία θανάτου του ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος στη Ντάκα, Sajib Dey, που μίλησε στο AFP, ο 70χρονος αισθάνθηκε πόνο στο στήθος και όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός.

O Bouya εξέτιε ποινή φυλάκισης 42 ετών καθώς το 1979 σκότωσε έναν οδηγό φορτηγού κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την Αστυνομία. Το 1970 είχε ενταχθεί στους παράνομους αντάρτες της Σαρμπαχάρα που προσπαθούσαν να ανατρέψουν μια κυβέρνηση που θεωρούσαν μαριονέτες της γειτονικής Ινδίας.

Bangladesh’s deadliest executioner died Monday a year after he was released from prison where he hanged some of the country’s notorious serial killers, opposition politicians convicted of war crimes, and coup plotters. https://t.co/oXpsIQJFfK

— CBS News (@CBSNews) June 24, 2024