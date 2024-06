Καλοκαίρι χωρίς μπάλα, διακοπές χωρίς θάλασσα. Το Euro 2024 είναι η 17η εκδοχή της πανευρωπαϊκής μάζωξης των κορυφαίων εθνικών ομάδων και για τις επόμενες τριάντα ημέρες από σήμερα (14 Ιουνίου – 14 Ιουλίου) η Γερμανία και τα πολυτελή γήπεδά της θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ποδοσφαιροκουβέντας.

Οι 24 φιναλίστ, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τεσσάρων, είχαν δικαίωμα να δηλώσουν από 23 ως 26 ποδοσφαιριστές. Συνδυαστικά με τους 24 εκλέκτορες, η δεξαμενή των προσώπων που θα μας απασχολήσουν μέχρι τον τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου χωρά περισσότερα από 600 πρόσωπα.

Το Βήμα επέλεξε έντεκα εξ αυτών και εξηγεί το γιατί.

Δεν κουμπώνει πια σε αυτό το ποδόσφαιρο έλεγε ο Ούλι Χένες, αναφερόμενος στον Τόνι Κρόος λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από τη Αγγλία στο προηγούμενο Euro (2021). Επικροτούσε δηλαδή την απόφασή του ν’ αποσυρθεί από τη διεθνή σκηνή.

Μόνο που ο κίνδυνος μιας παταγώδους αποτυχίας για τη «νασιοναλμάντσαφτ» στο δικό της τουρνουά έφερε στα πόδια του 34χρονου μετρονόμου χαφ ένα σωρό παλικάρια. Κυρίως τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος για να πετύχει στην άκρως επικίνδυνη αποστολή του τον είχε ανάγκη.

Μετά την εξαιρετική σεζόν που είχε ο Κρόος στην -εκ νέου πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι κι ο Χένες πείσθηκε ότι λειτουργεί ως ένα δραστικό αντίδοτο για κάθε νόσον και κάθε παθογένειαν σε αποδυτήρια ή αγωνιστικό χώρο. Θα σώσει τα «πάντσερ»; Απαραίτητα όχι. Θα συσπειρώσει το σύνολο; Σίγουρα ναι.

Γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου του ’85 ο Ανδαλουσιάνος ακραίος είναι ο παίκτης που ενώνει δυο και τρεις γενιές του ισπανικού ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδα. Έχοντας ζήσει τις θριαμβευτικές πορείες στο Παγκόσμιο του 2010 και στο Euro του 2012, η παρουσία του έχει τόσο αγωνιστική όσο και συμβολική σημασία.

Η «ρόχα» του Ντε λα Φουέντε είναι ένα ολόφρεσκο σύνολο με τον νεαρότερο παίκτη του Euro 2024 (Λαμίν Γιαμάλ). Την ίδια στιγμή όμως αναγνωρίζει αξίες και οντότητες που ξεχειλίζουν ποιότητα, ποδοσφαιρική και μη.

Ο Νάβας πέρασε από πολλά στάδια τα τελευταία χρόνια. Από τον Οκτώβριο του 2020 και 32 μήνες δεν είχε κληθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Από τα τελικά του Nations League, όπου ως δεξιός μπακ παρέδωσε μαθήματα προσαρμοστικότητας, διάγει μια τρίτη περίοδο στην εθνική και μετά από κάθε επόμενη φορά επαληθεύει τον Άλβαρο Μοράτα που ζήτησε την κλωνοποίησή του αφότου αποσυρθεί.

Το 2020 ο Σλοβένος αρτίστας ήταν ένας ποδοσφαιριστής με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η Αταλάντα του Γκασπερίνι είχε αφήσει το αποτύπωμά της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κι ο Ίλισιτς αποτελούσε σημείο αναφοράς του όλου πρότζεκτ.

Μέχρι που ο κορωνοϊός τον βρήκε πολύ ευάλωτο ψυχικά και η κατάθλιψη τον κυρίευσε. Σε σημείο που ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη δράση, αναζητώντας απεγνωσμένα τον εαυτό του. Το γεγονός πως είχε δίπλα του ανθρώπους που τον κατάλαβαν και δεν τον πρόδωσαν έδρασε καταλυτικά.

Ο Ίλισιτς βούτηξε στα βαθιά νερά και θολά νερά, προτού βγει ξανά στην επιφάνεια εντελώς διαφορετικός. Η επιστροφή στη Μάριμπορ βοήθησε εξίσου έως ότου αποκαταστήσει τη σχέση με το «μέσα» του και ερωτευτεί εκ νέου το ποδόσφαιρο. Τον περασμένο Μάρτιο ο ομοσπονδιακός Ματίαζ Κεκ τον επανέφερε στην εθνική μετά τον Νοέμβριο του ’21 και στα γήπεδα της Γερμανίας ο βετεράνος επιθετικός θα είναι ο καθρέπτης όλων εκείνων που κέρδισαν το μεγάλο στοίχημα με την ψυχική υγεία.

