Michelle Pfeiffer: Η σχέση της με το χρόνο – Τι κάνει για να νιώθει όμορφη Η εξομολόγηση της επιτυχημένης ηθοποιού Michelle Pfeiffer, η less is more προσέγγιση στην ομορφιά που τη βοηθά να μεγαλώνει όμορφα και τι θα συμβούλευε τον εαυτό της αν ήταν 20 ετών .