Τα ένοπλα παλαιστινιακά κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ θα προστεθούν και αυτά στη «λίστα της ντροπής» του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών κατά τη διάρκεια συρράξεων, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις 18 Ιουνίου, ανέφερε σήμερα μια διπλωματική πηγή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός προστέθηκε σε αυτό το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του γενικού γραμματέα του Οργανισμού που αφορά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών σε περίπου είκοσι εμπόλεμες ζώνες σε όλον τον κόσμο.

Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο γ.γ. του ΟΗΕ δημοσιοποιεί κάθε χρόνο μια έκθεση για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και κατονομάζει τους υπεύθυνους για αυτές τις παραβιάσεις, όπως ακρωτηριασμούς παιδιών, στρατολόγηση ανηλίκων, απαγωγές ή σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό το παράρτημα της έκθεσής του αποκαλείται «λίστα της ντροπής».

Η έκθεση πρόκειται να παρουσιαστεί στις 18 Ιουνίου, όμως ο Γκιλάντ αιφνιδίασε όλον τον κόσμο προαναγγέλλοντας σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Γκουτέρες επιβεβαίωσε ότι υπήρξε μια τηλεφωνική επαφή με τον Γκιλάντ, όπως γίνεται για λόγους «ευγενείας» για όλες τις χώρες που μπαίνουν για πρώτη φορά στον κατάλογο.

I received the official notification about the Secretary-General’s decision to put the IDF on the «blacklist» of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 7, 2024