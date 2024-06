Αυτή την ημέρα, στις 6 Ιουνίου θα είναι τιμητική για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Αφενός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα επισκεφθεί τα ναυπηγεία Λοριάν, όπου η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες τις δοκιμές εν πλώ αφετέρου θα τιμηθεί η 80η επέτειος από την απόβαση στην Νορμανδία. Να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε νέα και για την τέταρτη Belharra (φτάνει να βρεθούν τα χρήματα).

Ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχουν συγκεκριμένα στην επίσημη τελετή για τον εορτασμό της επετείου των 80 χρόνων από την απόβαση των Συμμαχικών δυνάμεων (Άγγλων, Αμερικανών, Καναδών και άλλων) στη Νορμανδία, τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944 (η πασίγνωστη «D Day»). Η μάχη της Νορμανδίας αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο ευρωπαϊκό στρατιωτικό μέτωπο, ενάντια στα στρατεύματα του Τρίτου Ράιχ κατατροπώνοντας τα ναζιστικά στρατεύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα συμμετείχε στην απόβαση της Νορμανδίας με το Πολεμικό μας Ναυτικό, με δύο πλοία, την κορβέτα «ΤΟΜΠΑΖΗΣ» και «ΚΡΙΕΖΗΣ», με πλήρωμα συνολικά 155 ανδρών τα οποία και συνέδραμαν σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ύπαρχος του πλοίου «ΚΡΙΕΖΗΣ» Γρηγόριος Παυλάκης, σε επετειακή τελετή στη Γαλλία το 2004, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι στις φετινές εκδηλώσεις στη Γαλλία, αναμένεται να παραστεί και ελληνική αντιπροσωπεία του ναυτικού κλιμακίου Γαλλίας που εδρεύει στη Λοριάν. Η σημαία μας επομένως θα παρελάσει μπροστά από τους ηγέτες των χωρών, που έχουν προσκληθεί, αποτελώντας επομένως ευκαιρία για αναθέρμανση των σχέσεων Μητσοτάκη – Μακρόν.

***

***

Υπάρχει, μου λέει ένα πουλάκι από αυτά που κατοικοεδρεύουν στην Ηρώδου Αττικού, ένας εκνευρισμός, όχι τόσο εμφανής, αλλά υπόγειος στην γαλάζια παράταξη, επειδή ο εκλεκτός τους υποψήφιος ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, που τόσο πολύ στηρίχθηκε από το σύστημα προτού ακόμα αρχίσει η προεκλογική περίοδος δεν πάει και τόσο καλό στις έως τώρα δημοσκοπήσεις. Θα πείτε είναι δυνατόν με τόσο (ας χρησιμοποιήσω τη λέξη) «πουσάρισμα» να μη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις; Κάποιοι, άκουσον- άκουσον, έσπευσαν να επιρρίψουν ευθύνες στο ζεύγος Κάπη- Ζωγράφου ότι δήθεν στηρίζουν υπερβολικά την Μελέτη και το χειρότερο είναι ότι ομιλούν ανοικτά εναντίον τους. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους γίνεται…

***

Στο σποτ πρωταγωνιστούν ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας (που τελευταίως μπήκε στον πειρασμό και του Tik-Tok), οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι βουλευτές και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές αναφέρουν στο σποτ μια λέξη που «σημαίνει το ΚΚΕ». Οι λέξεις που αναφέρουν είναι οι «αγώνας, ελπίδα, αλήθεια, ιστορία, αξιοπρέπεια, ισοτιμία, συνέπεια, γνώση, αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, ιδανικά, ανατροπή, αξίες, ήθος, δικαιοσύνη, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, αντοχή, προοπτική, δύναμη, έμπνευση, εντιμότητα”. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει πως «εμείς αυτοί είμαστε. Τώρα δυνατό ΚΚΕ».

***

***

Και το ΕΣΡ αλλά και η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξετάσουν τον χρόνο που δίνουν στα κόμματα για την προβολή τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Με αφορμή τη δυνατότητα προβολής από τα κανάλια, υποχρεωτική μάλιστα, διάφοροι ακροδεξιοί αστέρες εμφανίζονται και προβάλουν τις ρατσιστικές, ομοφοβικές και αντιδημοκρατικές γνώμες τους. Το Σαββατοκύριακο είδα σε μεγάλης εμβέλειας κανάλι, τον γνωστό Κωνσταντίνο Πλεύρη, υποψήφιο με το Εθνικό Μέτωπο στις Ευρωεκλογές. Δεν συνοδεύονταν από την κυρία Σιακαράβα αλλά έκανε μάθημα… χουντικότητας σε δημοσιογράφο. Σε ερώτηση του τελευταίου αν είναι χουντικός, ο κ. Πλεύρης απάντησε: » δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος «. Ωραία προεκλογική περίοδο μας προσφέρει η γραφική αλλά και όχι μόνο ακροδεξιά.

***

Δύο ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, δηλαδή γύρω στις 21:00 αναμένεται να υπάρξει η πρώτη ασφαλής εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας. Για μικρότερα κόμματα υπάρχει πιθανότητα να κριθεί λίγο αργότερα για το αν ξεπεράσουν ή όχι τον πήχη του 3% και εκλέξουν ευρωβουλευτή, υπογράμμισε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

***

Η Τίγρης που έχει μέσα του ένα F-16 Block 52+ Advanced

Υπάρχουν κάποια εξελιγμένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στην 335η Μοίρα στον Άραξο που έχουν στην ουρά τους μια… τίγρη. Τι συμβαίνει ακριβώς; H «Ένωση των Τίγρεων του ΝΑΤΟ» ή «Ένωση των Μοιρών των Τίγρεων» όπως ονομάζεται (NATO Tiger Association or the Association of Tiger Squadrons) ιδρύθηκε στο 1961 από τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Πιέρ Μεσμέρ (Pierre Messmer) με στόχο την προώθηση της αεροπορική αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Σε αυτή την ομάδα ιπτάμενων τίγρεων μετέχει και η Πολεμική μας Αεροπορία. Οι τίγρεις είχαν φιλοξενηθεί και στην Ελλάδα, αλλά εφέτος στείλαμε στη Γερμανία τέσσερις τίγρης F-16 Block 52+ Advanced και με συνολικά πάνω από 50 άτομα, πιλότους, τεχνικού και προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης, για να λάβουν μέρος σε άσκηση στην οποία μετέχουν 40 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα από 9 χώρες. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Πολεμική μας Αεροπορία, που δείχνει όχι μόνο το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κι ικανοτήτων των πιλότων μας αλλά και την αναγνώριση από το ΝΑΤΟ.