Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης. Οι πράσινοι μετά από μια μεγάλη εμφάνιση επικράτησαν της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague και πρόσθεσαν το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην πλούσια συλλογή τους.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, στην επιστροφή τους σε Final Four της Euroleague μετά το 2012, ισοπέδωσαν με 95-80 την κάτοχο Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο τη διοργάνωσης για έβδομη φορά στην ιστορία τους.

The 2023-2024 Champions are @paobcgr 🏆

An unbelievable season from the Greens ☘️#F4GLORY pic.twitter.com/tQqygKAJnu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024