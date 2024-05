Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι -και αυτός- στην Uber Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, ο Greek Freak κάθεται μαζί με τον Σκότι Πίπεν, παλιά δόξα του ΝΒΑ και των Σικάγο Μπουλς, ο οποίος νωρίτερα πάτησε παρκέ για να θυμηθεί τα… παλιά και «δοκίμασε» το χέρι του, παίρνοντας μερικά σουτ.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς και ο άλλοτε αστέρας των Σικάγο Μπουλς θα παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενερμπαχτσέ.

Brotherly love from @Giannis_An34 ♥️🫂

Giannis at his FIRST Final 4 supporting his brother all the way through @Kostas_ante13 l @paobcgr pic.twitter.com/CBOFACb1my

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024