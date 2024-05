Χωρίς εισιτήρια προσπάθησαν να εισέλθουν στην Uber Arena του Βερολίνου, όπου διεξάγεται το Final Four της Euroleague, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε.

Υπήρξε μάλιστα και τραυματισμός Ελλήνων φιλάθλων κατά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε.

Όλα αυτά πριν η τουρκική ομάδα έρθει αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Εξαιτίας των επεισοδίων ο αγώνας ξεκίνησε με περίπου 25 λεπτά καθυστέρηση.

The video of the full incident in front of the UBER Arena pic.twitter.com/5uDS6KIzuc

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 24, 2024