«Δεν μπορώ να φανταστώ το σύγχρονο χορό στην Ελλάδα χωρίς το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας». Με αυτά τα λόγια ανέβηκε στο βήμα η χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια του σημαντικού αυτού θεσμού Λίντα Καπετανέα στην συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την ανακοίνωση του προγράμματος της φετινής διοργάνωσης. Ενδεχομένως κανείς να μην μπορεί.

Ο θεσμός που δημιουργήθηκε με κόπο, τόλμη και πολλή προσπάθεια για να στηρίξει πολιτιστικά την πόλη της Καλαμάτας, να εμπνεύσει και να τροφοδοτήσει το κοινό με ιστορίες που άπτονται τόσο του συλλογικού όσο και του προσωπικού βίου, αλλά και να προσφέρει ένα εύφορο έδαφος προκειμένου να ανθίσουν οι επόμενες γενιές χορευτών και θεατών, φέτος κλείνει τα πρώτα του «- άντα».

Με αφορμή αυτή την εξαιρετικά σημαντική επέτειο, η 30ή διοργάνωση του μόνου αληθινά διεθνούς φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερώνεται σε όλους καλλιτέχνες της κίνησης και ιδιαίτερα στα παιδιά, εφήβους και νέους που έρχονται ίσως για πρώτη φορά σε επαφή με το χορό, που ήδη χορεύουν ή που ονειρεύονται μια μέρα να ανέβουν στη σκηνή. Γιατί το μέλλον του χορού από αυτούς εξαρτάται.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εκτείνεται από τις 12 μέχρι τις 21 Ιουλίου και περιλαμβάνει συνολικά 19 παραγωγές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της σύγχρονης χορευτικής δημιουργίας. Νέοι ανερχόμενοι καλλιτέχνες που ονειρεύονται την αλλαγή – κάποιοι ακόμη σπουδαστές – και ώριμοι βραβευμένοι δημιουργοί που καταθέτουν τις θέσεις τους για το σήμερα συναντιούνται στην Καλαμάτα και μοιράζονται μεταξύ τους, αλλά και με το κοινό, τη φωτιά της δημιουργίας.

Από τις 19 συνολικά ομάδες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, 9 είναι από το εξωτερικό και 10 από την Ελλάδα. Οι διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σερβία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Μοζαμβίκη, ενώ η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή / Main Stage και στην Εναλλακτική Σκηνή / Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο δημόσιο χώρο της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παράλληλες εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Κεντρική Σκηνή

Το 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανοίγει το πρόγραμμά του στις 12 Ιουλίου με την παρουσίαση δύο έργων σε μία παράσταση από το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης, το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα έργα «Midnight Raga» του σπουδαίου Γερμανού χορογράφου Μάρκο Γκόοκ και «I’m afraid to forget your smile» των Ολλανδών αδερφών Ίμρε και Μάρνε φαν Όπσταλ.

Ο πολυβραβευμένος χορογράφος Μάρκο Γκόοκ, ο οποίος έχει παρουσιάσει περισσότερα από 60 εξαιρετικά έργα τα τελευταία χρόνια, φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο ερευνά το φάσμα της ανθρώπινης κίνησης. Το «Midnight Raga», με αφετηρία του την κλασική ινδική μουσική, και ιδιαίτερα τις συνθέσεις του Ραβί Σανκάρ και τις βαριές ενδυμασίες από μπλε μετάξι, αποτελεί ένα έργο έντονων συναισθημάτων που ανιχνεύει τη λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής.

Το δεύτερο μέρος, το «I’m afraid to forget your smile» των Ίμρε και Μάρνε φαν Όπσταλ, κορυφαίων χορευτών των ΝDT που έχουν μετεξελιχθεί στους πιο περιζήτητους και πολύτιμους χορογράφους τους τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα έργο κατάνυξης, μια ωδή στη θνητότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο θάνατο. Οι δύο χορογράφοι χρησιμοποιούν την κίνηση και τη φωνή ως μέσο συμπόρευσης αλλά και αντίθεσης για τους έξι χορευτές τους, οι οποίοι συνοδεύονται επί σκηνής από χορωδιακή μουσική για να μιλήσουν για τη στιγμή της αναχώρησης από τη ζωή.

Τη μουσική της παράστασης θα ερμηνεύσει ζωντανά η διεθνώς βραβευμένη χορωδία Melifono Extended υπό τη διεύθυνση της Αθανασίας Κυριακίδου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Ακολουθεί στις 17 Ιουλίου το έργο «The House of Trouble / Ο Οίκος της Ταραχής» της σπουδαίας και πάντα ανήσυχης Πατρίσιας Απέργη. Το νέο έργο της Ομάδας Χορού Αερίτες επιθυμεί να συνομιλήσει με την έννοια της ταυτότητας μέσα από τη βία που ο καθένας μπορεί να υποστεί ή και να ασκήσει, προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό, τον κόσμο και την ελευθερία του. Πρόκειται για έναν ύμνο στον άνθρωπο, στις επιλογές του, στη διαφορετικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό. Είναι η έναρξη ενός show που φτιάχνεται προκειμένου να θαυμάσουμε το διαφορετικό, που τολμάει να βάζει στο κέντρο του προβολέα ό,τι δεν αποτελεί «μέσο όρο» και που υπάρχει για να μας θυμίζει το μεγαλείο και την ομορφιά κάθε σώματος, κάθε ύπαρξης.

Στις 20 Ιουλίου, για δεύτερη φορά μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Καλαμάτα απ’ όπου ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του έργου «BKLDOG» ο βραβευμένος με βραβείο Olivier Βρετανός χορογράφος Mπότις Σίβα και η ομάδα του «Far From Τhe Norm» επιστρέφουν στο Φεστιβάλ για να παρουσιάσουν το πιο πρόσφατο έργο τους «Until We Sleep».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Mπότις Σίβα, o πιο επιδραστικός καλλιτέχνης στο σύγχρονο χορό σήμερα, αποτελεί φαινόμενο καλλιτέχνη απεριόριστης συναισθηματικής νοημοσύνης, πρωτοποριακής, απαιτητικής και εξαντλητικής σωματικότητας αλλά και απαράμιλλης εργατικότητας που εμπνέει τις σύγχρονες γενιές χορευτών και χορογράφων. Η δουλειά του, γεμάτη άθλους, βαθιά πολιτική και ποιητική, είναι επηρεασμένη, εκτός από τους κώδικες του σύγχρονου χορού, εξίσου από το σωματικό θέατρο, την χιπ χοπ και μαύρη κουλτούρα.

Στο ατμοσφαιρικό έργο «Until We Sleep» παρακολουθούμε τον εφιάλτη μιας μοναχικής γυναίκας υπό την πίεση του ηγετικού της ρόλου να οδηγεί μια περιπλανώμενη κοινότητα μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Πρόκειται για ένα έργο που ζυγίζει την ελπίδα έναντι του βάρους της ευθύνης. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν τη σύγκρουση, υπάρχει μια ευαισθησία που επιτρέπει τη γέννηση νέας ζωής.

Εναλλακτική Σκηνή

Φέτος, στην Εναλλακτική Σκηνή φιλοξενούνται 5 παραγωγές, 2 Ελλήνων και 3 ξένων χορογράφων.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 12 Ιουλίου η Αθανασία Κανελλοπούλου με την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου της «Two — Matters of Existence». Το νέο χορογραφικό έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας «A few moments of gaze» που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα.

Στις 13 και 14 Ιουλίου ακολουθεί το έργο «TERRANOVA | hidden link» του Ιταλού χορογράφου Ντιέγκο Τορτέλι και της Γερμανίδας δραματουργού Μίρια Βερμ. Ένα έργο αφιερωμένο στη μη λεκτική επικοινωνία εμπνευσμένο από τα μυκήλια που επιτρέπουν στα φυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους από μεγάλες αποστάσεις.

Ο διεθνώς καταξιωμένος Χάρης Γκέκας, έργα του οποίου έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης, μάς παρουσιάζει στις 16 Ιουλίου το σόλο «ΧΙΛΙΑ», το οποίο εμπνέεται από το φιλοσοφικό έργο «ΧΙΛΙΑ ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ» των Ζιλ Ντελέζ και Φελίξ Γκουαταρί. Εξερευνώντας τις έννοιες της επανάληψης και της διαφοροποίησης, το έργο ανιχνεύει την ικανότητα αποδοχής της προσωπικής μεταμόρφωσης και μιας άγνωστης ελευθερίας.

Στις 18 και 19 Ιουλίου ακολουθεί η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του αποχαιρετιστήριου έργου του θρυλικού πολύπλευρου Σέρβου καλλιτέχνη Γιόζεφ Νατζ με τίτλο «Full Moon». Το εν λόγω έργο, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνει επτά χορευτές και μαζί τους τον Γιόζεφ Ναντζ επί σκηνής. Μέσα από το ρυθμό των σεληνιακών φάσεων, τον κόσμο της μαύρης αμερικανικής jazz, από τις αρχικές της μορφές των blues και των spirituals, αλλά και τη χρήση μαριονέτας, το έργο επιχειρεί επιστροφή στα κυρίαρχα σύμβολα του αφρικανικού πολιτισμού.

Στις 20 και 21 Ιουλίου το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής ολοκληρώνεται με την ομάδα της βραβευμένης και ιδιαιτέρως δημοφιλούς στο κοινό της Καλαμάτας Καταλανής Λάλι Αϊγουαδέ, η οποία παρουσιάζει το έργο «Runa», που επιθυμεί να αναδείξει την ομορφιά του εύθραυστου παρελθόντος και αναζητά αυτό το ελάχιστο που απομένει για εμάς στο παρόν.

Κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Στο πρόγραμμα της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας, στο καθιερωμένο ραντεβού στις 21:00, παρουσιάζονται συνολικά 11 υπαίθριες παραστάσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερα για τις ημέρες και ώρες των παραστάσεων μπορείτε να μάθετε μέσα από την σελίδα του φεστιβάλ.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο «Χορός σε πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου» που υλοποιείται φέτος για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί στις 13 και στις 15 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Τρίπολης και του Ναυπλίου το έργο «APPROACH 17. OPENING» του Γάλλου Γιον Μπουρζουά.

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, στις 14 Ιουλίου ο Γιον Μπουρζουά θα παρουσιάσει το έργο του και στην Πύλο, ενώ στις 21 Ιουλίου θα παρουσιαστούν στην Navarino Agora, Navarino Waterfront της Costa Navarino τα έργα «MODULUS OF RESILIENCE» της Ηρώς Κόντη και «LIGHEA» από τον Τομάς Μαρτίνο. Επίσης, στις 14 Ιουλίου θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια κίνησης: ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Βιτόρια Κωτσάλου στην Costa Navarino και ένα εργαστήρι κίνησης για ενήλικες άνω των 50 ετών από την Πηνελόπη Μωρούτ στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά.

Η εκδήλωση «Αrt within One», η οποία ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα από μια διαδικασία ζωντανής μάχης να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση μέσα σε ένα λεπτό ενώ το κοινό αναδεικνύει τον αγαπημένο του χορευτή/χορεύτρια.

Tο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο διοργανώνει στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στις 15 Ιουλίου εικαστικό εργαστήρι με τίτλο «Δώσε ρυθμό στη γλυπτική». Σε αυτό το εργαστήρι που εμπνέεται από το σώμα ως μέσο έκφρασης, οι κινήσεις του χορού μετατρέπονται σε δυναμικά γλυπτά.

Τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση της Βίβιαν Εμμανουηλίδου και της Δάφνης Κουρή, θα δημιουργήσουν μια γλυπτική εγκατάσταση εμπνεόμενα από σκηνές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα, όπως αποτυπώνονται στα πήλινα αγγεία των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρατηρώντας τις μορφές των χορευτών και τον τρόπο που αποδίδονται οι κινήσεις τους.