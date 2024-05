Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανακοίνωσε σήμερα ότι η ζωντανή μετάδοσή του εικόνας από τη Γάζα κόπηκε από το Ισραήλ, το οποίο το κατηγορεί για παραβίαση νόμου που επέτρεψε στις ισραηλινές αρχές να κλείσουν το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera στο έδαφός τους.

«Τo Associated Press καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την ενέργεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να κλείσει την απευθείας μετάδοσή μας που έδειχνε τη Γάζα και την κατάσχεση του εξοπλισμού μας», αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δελτίο Τύπου αποδίδοντας την απόφαση αυτή στην καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση του νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές Απριλίου, ο οποίος επιτρέπει την απαγόρευση της μετάδοσης στο Ισραήλ ξένων μέσων ενημέρωσης που θίγουν την ασφάλεια του κράτους.

Το AP δήλωσε ότι οι αρχές κατέσχεσαν την κάμερα του και τον εξοπλισμό του για τη μετάδοση.

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6

— The Associated Press (@AP) May 21, 2024