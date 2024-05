Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η προεκλογική εκστρατεία του Εντι Ράμα που ξεκινά από την Αθήνα, την ώρα μάλιστα που το ζήτημα φυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη παραμένει ανοιχτό με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας να παραμένει στη φυλακή την ώρα που είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι πού τελικά θα μιλήσει και κυρίως τι θα πει; Μετά την ακύρωση του ολυμπιακού χώρου στο Γαλάτσι, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ενοικίαση μιας εκ των γηπεδικών εκτάσεων του ΣΕΦ ή κάποιας πλατείας. Η πλατεία Συντάγματος έχει αποκλειστεί, η Ομόνοια «παίζει» και πιθανόν η πλατεία Κοτζιά. Αν και θα μπορούσε να παραχωρηθεί η Ερμού κάτω από την Ασωμάτων προς την Πειραιώς… Ωστόσο, κανείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θέλει να του παραχωρήσει χώρο (στάδιο, γήπεδο, πλατεία).

Είναι βλέπετε και αυτή η επιμονή των συνεργατών του Ράμα που θέλουν να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση τους σε κλειστό χώρο θεωρώντας ότι ο ανοιχτός έχει αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας. Χωρίς βεβαίως να πολυνοιάζονται ότι η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα γίνεται ένα χρόνο μετά την φυλάκιση του δημάρχου της Χιμάρας Μπελέρη. Όσον δε για το τι θα πει ο Ράμα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το Φθινόπωρο, πριν την ολοκλήρωση της θητείας του τον Απρίλιο του 2025.

Παράλληλα θα ζητήσει από τους ομοεθνείς του να επιστρέψουν στην πατρίδα τους προσφέροντας τους και κίνητρα. Συνεργάτες του μεταφέρουν κλίμα αμοιβαιότητας σε βαθμό που ζήτησαν από το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη κουβέντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του τύπου… «έστω έναν καφέ στο πόδι, βρε παιδιά». Δεν γνωρίζω εάν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα προς Μητσοτάκη, αλλά γνωρίζω τι απάντησε ο Πρωθυπουργός: «Τη συνάθροιση δεν θα την απαγορεύσουμε, δεν θα τη διευκολύνουμε».

***

Ξεκάθαρα πράγματα της Κομισιόν για την υπόθεση Μπελέρη

Για να ξέρετε η Κομισιόν πήρε για άλλη μια φορά θέση στην υπόθεση Μπελέρη και τράβηξε προς την Αλβανία «κόκκινη γραμμή». Είπε δηλαδή ότι η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη και οι άλλες διαφωνίες μας με την Αλβανία είναι ευρωπαϊκά θέματα, που αφορούν τη ενταξιακή της διαδικασία. Ξεκάθαρα πράγματα δηλαδή από την Κομισιόν. Ενώ παρόμοια αναφορά έγινε για τη Βόρεια Μακεδονία, «φωτογραφίζοντας» και τις κρίσιμες εκλογές για το μέλλον της συμφωνίας των Πρεσπών.

***

Predator: Πρώτα Μαδαγασκάρη, μετά Σουδάν και τώρα… Γκάνα

Μπορεί να μην μάθαμε τίποτα για την τότε έρευνα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, που πουλήθηκε από την ελληνική Intellexa στην Μαδαγασκάρη και στο Σουδάν (επικαλέστηκαν, άκουσον- άκουσον το απόρρητο), αλλά όπως λέει μια παροιμία αγαπάει ο θεός τον κλέφτη αγαπάει και τον νοικοκύρη. Γιατί από μια επιστημονική έρευνα ειδικών (πιο ειδικών δεν γίνεται) στα κακόβουλα λογισμικά αποκαλύφθηκε ότι το Predator πουλήθηκε και στην… Γκάνα. Έγινε δηλαδή εξαγωγή από την ελληνική εταιρία. Η έρευνα έγινε από το βρετανικό Institute of Development Stydies του πανεπιστημίου του Σάξεξ. Έχει μάλιστα και τίτλο το «Mapping the Supply of Surveillance Technologies to Africa» και ερευνήθηκε και η περίπτωση της αφρικανικής Γκάνας. Τώρα θα πείτε γιατί η Γκάνα;

Ίσως επειδή η Γκάνα διαθέτει καλή δημοκρατικό καθεστώς από άλλες γειτονικές της χώρες, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει καταγγελίες από δημοσιογράφους ότι τους παρακολουθούν παρανόμως. Στην έρευνα οι ειδικοί εντόπισαν ίχνη έξι διαφορετικών εμπορικών spyware στη χώρα, μεταξύ άλλων και του Predator, την προέλευση του οποίου «χαρτογράφησαν» στην ελληνική Intellexa.

Οι πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι πέραν της Μαδαγασκάρης και του Σουδάν υπήρξε και άλλη, τρίτη αφρικανική χώρα που τότε δεν είχε γίνει γνωστή. Λοιπόν τώρα αποκαλύφθηκε πως ήταν η Γκάνα. Έχουμε όμως και άλλες εξελίξεις: Προσφάτως το λογισμικού της Intellexa εντόπισε η Διεθνής Αμνηστία και στην Ινδονησία, θέτοντας ερωτηματικά για την πιθανότητα και αυτή η εξαγωγή να έγινε με άδεια των ελληνικών αρχών.

***

Γιατί δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη Πρωθυπουργού στην Άγκυρα

Περιττή και λανθασμένη επιλογή χαρακτήρισε την κίνηση του Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί τη Μονή της Χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέντευξή του στην «Πρώτη Λέξη» είπε πως δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψή του στην Άγκυρα (στις 13 Μαΐου) γιατί, όπως εξήγησε πρέπει να διατηρούνται ανοιχτοί δίαυλοι.

Ωστόσο υποσχέθηκε πως θα εκφράσει την εντονότατη δυσαρέσκειά του στον Τούρκο Πρόεδρο, κάτι που «είναι προτιμότερο από το να δημιουργήσουμε μια κρίση», είπε και πρόσθεσε: «Δεν λείπουν τα τζαμιά στην Πόλη. Δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά. Η Πόλη ήταν πρωτεύουσα του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας για πάνω από χίλια χρόνια. Εμείς προστατεύουμε τα μνημεία, δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο», είπε.

***

Η αναθέρμανση των σχέσεων Μητσοτάκη – Μηταράκη

Εκείνο που παρατήρησα είναι ότι το τελευταίο καιρό (με την έναρξη δηλαδή της προεκλογικής περιόδου) οι σχέσεις Πρωθυπουργού – Μηταράκη έχουν αναθερμανθεί. Είχαν, όπως θυμάστε, «παγώσει» από τότε που ο Πρωθυπουργός τον «καρατόμησε» από υπουργό Προστασίας του Πολίτη επειδή έκανε, όπως τον κατηγόρησαν, διακοπές εν μέσω πυρκαγιών. Αυτές οι διακοπές τον οδήγησαν εκτός κυβερνητικού σχήματος. Στην ουσία ο κ. Μηταράκης, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν έκανε κάποιο λάθος στην πολιτική του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από τότε οι σχέσεις των δύο ανδρών πάγωσαν.

Αλλά ξαφνικά ο κ. Μηταράκης δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου. Ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος συνομίλησε μαζί του για τα θέματα της Χίου. Του ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα βρεθεί την Παρασκευή στην Χίο, μπορεί ακόμα και την Πέμπτη το βράδυ για να διανυκτερεύσει εκεί.

Αν όντως διανυκτερεύσει στη Χίο (και δεν αλλάξει το πρόγραμμά του), τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι από το 1974 έχει να διανυκτερεύσει πρωθυπουργός στη Χίο. Το βράδυ της Πέμπτης θα βγει χαλαρά για ποτό στα στέκια που είναι οι νέοι. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τους τρεις δημάρχους των νησιών, ενώ θα περιηγηθεί την αγορά και θα απευθύνει έναν χαιρετισμό ενόψει ευρωεκλογών, αλλά και δίνοντας βάρος στα έργα που είναι εν εξελίξει στο νησί.

***

Όταν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού απέκλεισαν τον Λακωνικό Κόλπο Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού απέκλεισαν τον Λακωνικό Κόλπο. Δεν περνά ούτε βάρκα χωρίς την έγκριση του Στόλου. Τι συνέβη; Υπήρξαν πληροφορίες ότι ρωσικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούσαν τον Λακωνικό Κόλπο για παράνομη μετάγγιση πετρελαίου αποφεύγοντας τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας: Η πληροφορία ήρθε από εκτενές ρεπορτάζ γερμανικής εφημερίδας: Συγκεκριμένα, η Süddeutsche Zeitung έγραφε ότι «σκιώδης στόλος του Πούτιν» κάνει μετάγγιση ρωσικού πετρελαίου σε πλοία αδιευκρίνιστων στοιχείων στα ανοιχτά του Λακωνικού Κόλπου, με προφανή στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «οι ειδικοί του Center for the Study of Democracy εκτιμούν ότι έως και το 25% του διυλισμένου πετρελαίου που εισάγει η Ευρώπη, εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία. Έτσι το Πολεμικό μας Ναυτικό αποφάσισε να αποκλείσει τον Λακωνικό Κόλπο για να αποτρέψει τα ρωσικά δεξαμενόπλοια να τον πλησιάζουν.

***

Ο Κουτσούμπας στο Σκοπευτήριο των SS

Μετά την μητρόπολη του καπιταλισμού, την Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσφάτως, σειρά έχει τώρα η Γερμανία, την οποία επισκέπτεται από σήμερα 9 Μαίου έως και το προσεχές Σάββατο επικεφαλής κομματικής αντιπροσωπείας. Ο Περισσός δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές έδωσαν στο ΚΚΕ 12%, οι δε ομογενείς της Γερμανίας 15%.

Ο γραμματέας του ΚΚΕ σήμερα, που είναι η Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, θα επισκεφθεί το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου όπου θα καταθέσει στεφάνι στο Διεθνές Μνημείο, θα περιηγηθεί στους χώρους του στρατοπέδου, το Κρεματόριο και το Σημείο Στρατώνα του Νίκου Ζαχαριάδη και θα καταθέσει λουλούδια στην τιμητική αίθουσα για τους κρατούμενους.

Στις 13.30 θα επισκεφθεί το Σκοπευτήριο των SS στο Νταχάου, όπου εκτελέστηκαν από τους Ναζί περισσότεροι από 4.000 Σοβιετικοί στρατιώτες – στελέχη του κόμματος των Μπολσεβίκων.

Το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στο Μόναχο, με θέμα: «Στις ευρωεκλογές οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία ψηφίζουμε ΚΚΕ. Για δουλειά με δικαιώματα – Για να μην κλείσει κανένα ελληνικό σχολείο – Τιμωρούμε τα κόμματα της ΕΕ και τους συστήματος», ενώ αύριο θα συναντηθεί με Έλληνες μετανάστες στο κέντρο της Φρανκφούρτης και το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στο Ντίσελντορφ, με θέμα: «Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση! Σπάμε τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του Σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών!». Τέλος, το Σάββατο θα επισκεφθεί το μουσείο – σπίτι του Φρίντριχ Ένγκελς, στο Βούπερταλ.

***

Ο Κασσελάκης στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας

Tο Καλπάκι Ιωαννίνων και τα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας αναμένεται να επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. Πρώτα θα βρεθεί στο Καλπάκι Ιωαννίνων, όπου και θα συναντηθεί με τη δημοτική Αρχή της περιοχής. Κατόπιν, αναμένεται να φτάσει στον συνοριακό σταθμό Κακαβιάς, ενώ θα μεταβεί στις Βουλιαράτες, όπου θα επισκεφτεί το σχολείο της περιοχής και θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο πεσόντων του ’40.

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει στο Γεωργουτσάτι, όπου θα συναντηθεί στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Δρόπολης και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατόπιν θα μεταβεί στη Βάνιστα, όπου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με ομογενείς στο κέντρο «Καλημέρα» και θα επισκεφθεί το χωριό Βρυσερά. Αναμένεται να επιστρέψει στην Κακαβιά, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του.