Μπορεί να μην μάθαμε τίποτα για την τότε έρευνα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, που πουλήθηκε από την ελληνική Intellexa στην Μαδαγασκάρη και στο Σουδάν (επικαλέστηκαν, άκουσον- άκουσον το απόρρητο), αλλά όπως λέει μια παροιμία αγαπάει ο θεός τον κλέφτη αγαπάει και τον νοικοκύρη.

Όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, από μια επιστημονική έρευνα ειδικών (πιο ειδικών δεν γίνεται) στα κακόβουλα λογισμικά αποκαλύφθηκε ότι το Predator πουλήθηκε και στην… Γκάνα. Έγινε δηλαδή εξαγωγή από την ελληνική εταιρία.

Η έρευνα έγινε από το βρετανικό Institute of Development Stydies του πανεπιστημίου του Σάσεξ. Έχει μάλιστα και τίτλο το «Mapping the Supply of Surveillance Technologies to Africa» και ερευνήθηκε και η περίπτωση της αφρικανικής Γκάνας.

Γιατί η Γκάνα;

Ίσως επειδή η Γκάνα διαθέτει καλό δημοκρατικό καθεστώς από άλλες γειτονικές της χώρες, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει καταγγελίες από δημοσιογράφους ότι τους παρακολουθούν παρανόμως, σημειώνει η ίδια πηγή.

Στην έρευνα οι ειδικοί εντόπισαν ίχνη έξι διαφορετικών εμπορικών spyware στη χώρα, μεταξύ άλλων και του Predator, την προέλευση του οποίου «χαρτογράφησαν» στην ελληνική Intellexa.

Οι πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι πέραν της Μαδαγασκάρης και του Σουδάν υπήρξε και άλλη, τρίτη αφρικανική χώρα που τότε δεν είχε γίνει γνωστή. Λοιπόν τώρα αποκαλύφθηκε πως ήταν η Γκάνα.

Έχουμε όμως και άλλες εξελίξεις: Προσφάτως το λογισμικό της Intellexa εντόπισε η Διεθνής Αμνηστία και στην Ινδονησία, θέτοντας ερωτηματικά για την πιθανότητα και αυτή η εξαγωγή να έγινε με άδεια των ελληνικών αρχών.