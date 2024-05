Οι 21 ευρωβουλευτές που θα εκλέξουμε τον Ιούνιο δεν θα πάνε για αναψυχή στις Βρυξέλλες για πέντε χρόνια αλλά για να επηρεάσουν τις αποφάσεις που θα καθορίσουν σημαντικές πτυχές της ζωής μας.

Η δημοσιογράφος, Οντίν Λιναρδάτου στο νέο podcast του «Βήματος», «Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές», μας εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσουμε αυτούς που θα διαμορφώσουν το παιχνίδι και όχι αυτούς που απλώς το παρακολουθούν ως θεατές.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο «Ας ψηφίσουμε ευρωβουλευτές που θα παίξουν παιχνίδι» θα ακούσετε:

0:27 Η ζωή πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ζωή πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1:04 Το ταξίδι των 43 χρόνων στην ευρωπαϊκή οικογένεια

Το ταξίδι των 43 χρόνων στην ευρωπαϊκή οικογένεια 2:13 Η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ

Η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ 2:38 Τα έργα που άλλαξαν τη χώρα με ευρωπαϊκή υπογραφή

Τα έργα που άλλαξαν τη χώρα με ευρωπαϊκή υπογραφή 4:06 Η συνδιαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωβουλή και η επίδρασή τους στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών

Η συνδιαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωβουλή και η επίδρασή τους στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών 5:12 Η διασφάλιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της οικονομικής ευημερίας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια

Η διασφάλιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της οικονομικής ευημερίας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια 6:40 Ο ρόλος των ευρωβουλευτών και η σημασία εκλογής τους από τους πολίτες

Ο ρόλος των ευρωβουλευτών και η σημασία εκλογής τους από τους πολίτες 7:42 Γιατί οι Έλληνες δεν νιώθουν Ευρωπαίοι πολίτες

Γιατί οι Έλληνες δεν νιώθουν Ευρωπαίοι πολίτες 9:09 Νομοσχέδια και κανόνες του ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των πολιτών