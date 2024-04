Δίπλα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην περιοχή Ισφαχάν, είχε στόχο το χτύπημα του Ισραήλ το οποίο έπληξε ιρανικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Το μήνυμα ήταν αναμφισβήτητο, επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει χειρότερα εδώ», ανέφεραν η ίδιες πηγές.

Με άλλα λόγια, η επίθεση στο Ισφαχάν σχεδιάστηκε όχι μόνο για να βλάψει το Ιράν αλλά και για να καταστήσει εξαιρετικά σαφές πόσο ευάλωτο είναι να επιτεθεί στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς από αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι δυνατότητες ανίχνευσης ραντάρ της Τεχεράνης. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με το δημοσίευμα θα μπορούσε να γίνει ξανά ανά πάσα στιγμή.

Ταυτόχρονα, με το να μην επιτεθεί στην πραγματική πυρηνική τοποθεσία στο Ισφαχάν ή σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Natanz και το Fordow, ο εισβολέας έδωσε σήμα στο Ιράν ότι δεν επιδιώκει έναν σπειροειδή και κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

— ABC News (@ABC) April 19, 2024