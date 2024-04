Γνωρίζετε κι εσείς κάποιον που ενώ είναι συνέχεια με το κινητό στο χέρι έχει δεκάδες αναπάντητες κλήσεις; Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει… τηλεφωνικό άγχος (phone anxiety).

Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι νέοι βάζουν το κινητό τους στο αθόρυβο ή στη λειτουργία «μην ενοχλείτε» (Do Not Disturb – DND) επειδή οι απρόοπτες κλήσεις τους προκαλούν στρες.

Πρόσφατη έρευνα στην Αυστραλία έδειξε ότι μόνο 1 στους 10 Gen Z συμμετέχοντες ένιωθε άνετα να μιλά στο τηλέφωνο με τους φίλους και την οικογένειά τους, όπως αναφέρει το vita.gr.

Το συντριπτικό 87% προτιμά να επικοινωνεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα μέσω μηνυμάτων.

Τα αμήχανα τηλεφωνήματα φαίνεται να είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των νέων σήμερα, μαζί με το να κλείσει το κινητό τους από μπαταρία όταν δεν έχουν πρόσβαση σε φορτιστή.

Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, το τηλεφωνικό άγχος επηρεάζει ακόμη και τις προηγούμενες γενιές.

Το 76% των millennials και το 40% των baby boomers αγχώνονται όταν χτυπά το τηλέφωνό τους στη δουλειά. Εξαιτίας αυτού, το 61% των millennials αποφεύγουν εντελώς τις κλήσεις, σε σύγκριση με το 42% των baby boomers.

Γιατί το DND δεν είναι λύση

Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα screen time από 138 χρήστες smartphone και είδαν ότι εκείνοι που είχαν το τηλέφωνό τους σε λειτουργία «Do Not Disturb» περνούσαν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτούσαν τα τηλέφωνά τους πολύ πιο συχνά σε σύγκριση με εκείνους που τα είχαν στο «δυνατό».

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Computers in Human Behavior, όσοι είχαν το κινητό τους στη σίγαση βίωναν FOMO (Fear Of Missing Out, δηλαδή ο φόβος για να μην χάσεις τη στιγμή ή/και την ανάγκη του ανήκειν) και είχαν περισσότερο screen time και αυξημένα συναισθήματα άγχους από τη σίγαση των ειδοποιήσεων.

Μήπως έχετε «phone anxiety»;

Το ότι δεν σας αρέσουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε άγχος, αν και τα δύο μπορεί να σχετίζονται.

Ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να έχετε τηλεφωνικό άγχος περιλαμβάνουν:

Καθυστέρηση ή αποφυγή πραγματοποίησης κλήσεων.

Νευρικότητα πριν και κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Ανησυχία για το τι θα πείτε.

Αν δυσκολεύεστε να καταπολεμήσετε το άγχος σας μπορεί να επωφεληθείτε από την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας. Η παροχή συμβουλών είναι μια εξαιρετική επιλογή και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.