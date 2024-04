Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα στο κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης γρονθοκόπησε βουλευτή του κυβερνώντας κόμματος ενώ βρισκόταν στο βήμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ο Πρόεδρος της Βουλής παρακολουθούσε έντρομος τα όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια του, με κάποιους από τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν στον τσακωμό και άλλους να τρέχουν πανικόβλητοι.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024