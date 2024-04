Μία ακόμα επίθεση με μαχαίρι σοκάρει την Αυστραλία. Το βράδυ της Δευτέρας. ο επίσκοπος Mari Emmanuel εκφωνούσε κήρυγμα στην εκκλησία «The Good Shepherd» στο Wakeley

Την ώρα που κήρυττε ένας άνδρας σηκώθηκε, τον πλησίασε και άρχισε να τον μαχαιρώνει. Όσοι ήταν μέσα στην εκκλησία προσπάθησαν να τον προστατέψουν και όπως όλα δείχνουν κάποιοι έχουν τραυματιστεί.

Here’s what we know so far about the latest mass stabbing in Sydney.

A bishop and several worshippers were reportedly attacked during a mass stabbing at The Good Shepherd Church in Wakeley, located in Sydney’s western suburbs.

