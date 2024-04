Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν δυο ώρες, η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ιράν, καθώς ασκούνται μεγάλες πιέσεις από την πλευρά της δυτικής συμμαχίας προς το Ισραήλ, προκειμένου να μην απαντήσει με τρόπο που θα επεκτείνει σε ανεξέλεγκτο βαθμό την σύγκρουση στην περιοχή.

Τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών της Ελλάδας, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς η κατάσταση είναι ρευστή και αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν τα πράγματα, με καθοριστικές αποφάσεις να αναμένονται από το συμβούλιο πολέμου του Ισραήλ

«Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», συμπλήρωσε.

Οι ελληνικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο αναχώρησε εκτάκτως από την Νέα Υόρκη, μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, με προορισμό την Αθήνα.

Όπως πληροφορείται το Βήμα στη διάρκεια της κρίσης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε συνεχή ροή πληροφοριών από τους συμμάχους μας και από τους ακολούθους άμυνας στη Σαουδική Αραβία, στο Αμμάν, στο Τελ Αβίβ και στη Βηρυττό.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή πλέουν 2 ελληνικές φρεγάτες, η φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, που μετέχει στην επιχείριση «Ασπίδες» και η φρεγάτα Σπέτσες, που βρίσκεται έξω από τον Λίβανο στην επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών.

Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά στο διαδίκτυο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: «I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint».

«Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.