Η Elizabeth Woolridge Grant ή η «Βασίλισσα της Μελαγχολίας» ετοιμάζεται την Παρασκευή 12 Απριλίου (αλλά και στις 19/4) στη σκηνή του 23ου Coachella Valley Music and Arts Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια. Εκείνη κατοικεί στο Studio City του Λος Αντζελες, ως εκ τούτου θα τα καταφέρει να μην αργήσει. Όχι όπως συνέβη στις 24 Ιουνίου 2023, όταν ανέβηκε με καθυστέρηση 30 λεπτών στη σκηνή στο Γκλάστονμπερι, λέγοντας στο πλήθος, ότι άργησε επειδή έπρεπε να φτιάξει τα μαλλιά της. Στις δώδεκα τα μεσάνυχτα, η βραδιά έλαβε τέλος, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει το σόου της. Εκ των ων ουκ άνευ, τα αρνητικά σχόλια των θαυμαστών της, για ασέβεια.

Η Lana Del Rey, περί ούσας ο λόγος, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2019 – 2020 και μετά έχει βάλει σκοπό να μην βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας για τη μουσική και τα τραγούδια της αλλά τόσο για τις πράξεις της όσο και τις δηλώσεις της. Η γεννημένη στις 21 Ιουνίου 1985, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε διάσημη, παγκοσμίως, για την εκλεπτυσμένη μελαγχολία της και την vintage αισθητική της, έχοντας λάβει σωρεία διακρίσεων. Βραβείο MTV Video Music Award , τρία MTV Europe Music Awards, δύο Brit Awards , δύο Billboard Women in Music και ένα Satellite Award, έντεκα υποψηφιότητες Grammy και ένα βραβείο Golden Globe Το Rolling Stone τοποθέτησε την Del Rey στη λίστα τους με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών (2023) και το Rolling Stone UK την ονόμασε ως τη μεγαλύτερη Αμερικανίδα τραγουδοποιός του 21ου αιώνα (2023).

Από τη μετεωρική επιτυχία στο επίκεντρο της κριτικής

Κατάφερε κριτική και εμπορική επιτυχία με το ντεμπούτο άλμπουμ της σε μεγάλη δισκογραφική εταιρείας, «Born to Die» (Polydor/Interscope Records, 2012), το οποίο περιείχε την επιτυχία «Summertime Sadness». Το «Born To Die» έγινε το πρώτο από τα έξι νούμερο ένα άλμπουμ της στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης βρέθηκε στην κορυφή διαφόρων εθνικών τσαρτ σε όλο τον κόσμο. Το έκτο άλμπουμ της, «Norman Fucking Rockwell» (2019), βρέθηκε στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Το ένατο κιαι τελευταίο μέχρι στιγμής άλμπουμ «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» (2023). Περιελάβανε μεταξύ άλλων το σινγκλ « A&W », ένα από τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Όλα τα παραπάνω, έχουν μετατραπεί σε πωλήσεις άνω των 50.000.000 αντιτύπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα μία από τους πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες, ανά τον κόσμο. Κι όμως σαν να έχει βαλθεί να κλωτσήσει την καρδάρα με το γάλα, την τελευταία πενταετία, πέφτει από το ένα ατόπημα στο άλλο. Βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο όχι μόνο των Μέσων Μαζικών Ενημέρωσης αλλά και των φίλων της. Κι έχουν όλα (σχεδόν) τα δίκια με το μέρος τους.

Το 2019, Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την έχουν κατηγορήσει για «επιλεκτικό φεμινισμό υπέρ μόνο των λευκών γυναικών» ή και «αντιφεμινίστρια». Το 2014 είχε ρίξει η ίδια λάδι στη φωτιά «για μένα, το θέμα του φεμινισμού δεν είναι ενδιαφέρουσα έννοια. Με ενδιαφέρει περισσότερο η SpaceX και η Tesla. Τι πρόκειται να συμβεί με τις διαγαλαξιακές μας δυνατότητες. Κάθε φορά που οι άνθρωποι αναφέρουν τον φεμινισμό… απλά δεν με ενδιαφέρει και τόσο». Στις 21 Μαΐου του 2020, τέσσερις μήνες αφότου παρευρέθηκε στα Grammy 2020, η Del Rey μοιράστηκε με το κοινό επιστολή της στο Instagram. Επαίνεσε τη μουσική της και την στάση απέναντι στον πολιτισμό χαρακτηρίζοντας γενικά τους επικριτές της ως «αξιολύπητους».

Μεταξύ άλλων σημείωσε τα εξής: «Η Doja Cat, η Ariana, η Camila, η Cardi B, η Kehlani και η Nicki Minaj και η Beyoncé είναι νούμερο ένα με σέξι τραγούδια, ντύνονται σέξι και προκλητικά κ.λπ. (…) Έχω βαρεθεί γυναίκες στιχουργούς και τραγουδίστριες που λένε χρησιμοποιώ την κακοποίηση για να κάνω μουσική. Στην πραγματικότητα είμαι απλά ένα λαμπερό άτομο που τραγουδά για την πραγματικότητα που όλοι βλέπουμε». Επειδή σχεδόν όλες οι προαναφερθείσες είναι αφροαμερικανίδες, η Lana Del Rey, κατηγορήθηκε για ρατσισμό. Ορισμένοι συμφώνησαν ότι είχε κριθεί άδικα ως «αντιφεμινίστρια» στο παρελθόν αλλά πολλοί θύμωσαν επειδή κατονόμασε άλλους καλλιτέχνες για να πει την άποψή της.

Όπως έχει γράψει η καθηγήτρια Christine Capetola του Πανεπιστημίου Tulane, η Del Rey «απέτυχε να αναγνωρίσει τον επί δεκαετίες —και συνεχή— αγώνα μαύρων γυναικών καλλιτεχνών να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους με τους δικούς τους όρους στη σφαίρα της ποπ μουσικής».

Πουλώντας θλίψη

Οι κατηγορίες που δέχεται η «Βασίλισσα της Μελαγχολίας», είναι ότι ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την θλίψη και την λύπη για να κάνει καριέρα. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που την κατηγορούν ότι συνειδητά παίζει το θύμα για να προωθήσει την εικόνα της.

Τον Ιούνιο 2020 κατά τη διάρκεια του κύματος διαμαρτυριών Black Lives Matter που πυροδότησε ο θάνατος του George Floyd, μοιράστηκε δύο βίντεο στο Instagram. Σύμφωνα με το Billboard , το πρώτο βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να κρατά μια ταμπέλα που έγραφε «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη», ενώ το δεύτερο έδειχνε ανθρώπους να εισβάλλουν σε βιτρίνες και να τρέχουν με εμπορεύματα. Στο Twitter, η τραγουδίστρια Kehlani την παρακάλεσε να αφαιρέσει τα βίντεο επειδή έδειχναν πρόσωπα και θα μπορούσαν να είχαν «επικίνδυνες» συνέπειες για τους διαδηλωτές. Η Del Rey αφαίρεσε τις αναρτήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2020, εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση μεσούντος του κορωνοϊού φορώντας μάσκα που δεν ήταν… μάσκα. Δεν πληρούσε, δηλαδή, τις προϋποθέσεις υγιεινής. Οι θαυμαστές άφησαν σχόλια στις αναρτήσεις της στο Instagram, τα οποία έκτοτε έχει διαγράψει, παρακαλώντας την να φορέσει μια «πραγματική μάσκα». «Σ ‘αγαπώ αδελφή μου, αλλά σε παρακαλώ φορέστε μια πραγματική μάσκα, δίνεται ένα κακό μήνυμα», σχολίασε ένας χρήστης στο βίντεο της Del Rey στο Instagram. Κάποιοι άλλοι την αποκάλεσαν «εγωίστρια» προσθέτοντας ότι έχουν βαρεθεί να την υπερασπίζονται. Η εικόνα του COVID-19 που γλιστράει μέσα από τις τρύπες της μάσκας της έγινε επίσης μιμίδιο στο Twitter. Η ίδια είπε αργότερα ότι η μάσκα της είχε πλαστική.

Οι επιθέσεις στον Trump

Έχει ασκήσει συχνά κριτική στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump. Τον έχει περιγράψει ως ναρκισσιστή και προϊόν μιας κουλτούρας κοινωνιοπάθειας, δηλώνοντας ότι η ψυχική του κατάσταση τον κάνει να στερείται οποιασδήποτε κατανόησης στο που μπορούν να οδηγήσουν τα λόγια και οι πράξεις του. Τον Ιανουάριο του 2021, η Del Rey δέχθηκε αρνητικά σχόλια όταν δήλωσε «ότι ο Τραμπ δεν ήξερε ότι υποκινεί ταραχές» ως αποτέλεσμα των παραισθήσεων μεγαλείου του». Αναφερόταν στην εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου υποστηρικτών του Τραμπ. «Η τρέλα του Τραμπ… Όσο άσχημη κι αν ήταν, έπρεπε πραγματικά να συμβεί. Χρειαζόμασταν πραγματικά μια αντανάκλαση του μεγαλύτερου προβλήματος του κόσμου μας, που δεν είναι η κλιματική αλλαγή αλλά η κοινωνιοπάθεια και ο ναρκισσισμός» δήλωσε σύμφωνα με το Complex.com «Ειδικά στην Αμερική, θα σκοτώσει τον κόσμο. Δεν είναι ο καπιταλισμός το πρόβλημα είναι ο ναρκισσισμός.». Πολλοί στα κοινωνικά μέσα την ειρωνεύτηκαν για την παραπάνω θέση της και της ζήτησαν να τους το εξηγήσει με απλά λόγια. Η ίδια επέμενε ότι το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ είναι η κοινωνιοπάθεια και όχι η εισβολή στο Καπιτώλιο. Και φυσικά επέκρινε τα ΜΜΕ, που παρουσίασαν αποσπασματικά τις δηλώσεις της. Σύμφωνα με δήλωσή της έχει ψηφίσει τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Εχει κατηγορηθεί επίσης ότι στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Chemtrails over the Country Club» (2021), υπάρχουν μόνο λευκές γυναίκες. «Δεν μπορώ να απαντάω σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί υπάρχουν μόνο λευκές γυναίκες σε ένα εξώφυλλο άλμπουμ, ενώ αυτό δεν συμβαίνει», έγραψε στο Twitter. «Δεν θα αφήσω τους ανθρώπους να λένε ότι κάποιο πράγμα είναι αυτό που δεν είναι. Ζηλεύεται και το καταλαβαίνω».

Η αποχή από τα social

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, απενεργοποίησε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι το κάνει «απλώς επειδή έχω τόσα άλλα ενδιαφέροντα και άλλες δουλειές που κάνω». Στο ένατο στούντιο άλμπουμ «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» (2023) το πέμπτο κομμάτι έχει τίτλο «Judah Smith Interlude». Ουσιαστικά πρόκειται για κήρυγμα του Judah Smith, ιεροκήρυκα στη χριστιανική εκκλησία Churchome. Ο Smith, η Del Rey και ο παραγωγός Jack Antonoff αναφέρονται όλοι ως συν-συγγραφείς, του κομματιού. Η τραγουδοποιός τον είχε ευχαριστήσει σε ανάρτηση στο Facebook λίγους μήνες πριν, «για την καλή καθοδήγηση» και «που με άφησε να ηχογραφήσω ένα μέρος του κηρύγματος του για αυτόν τον δίσκο». Στο τραγούδι, ο Smith καταγγέλλει «μια ζωή που κυριαρχείται από πόθο» και υμνεί τον Θεό ως «τον συναρπαστικό καλλιτέχνη που τα έφτιαξε όλα». Και αυτό έφερε αντιδράσεις στους θαυμαστές της. Ειδικότερα στα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας.

Όσον αφορά στο μουσικό της στυλ η Lana Del Rey έχει χαρακτηριστεί ως alt –pop ή εναλλακτικός καλλιτέχνης της ποπ. Να προσθέσουμε στα τραγούδια της στοιχεία ροκ, dream pop, μπαρόκ ποπ, indie pop, ψυχεδελική ροκ, ενώ ενσωματώνουν trip hop, hip hop, lo-fi και στοιχεία trap. Η Del Rey εξήγησε τη σύνδεσή της με το παρελθόν σε μια συνέντευξη στο Artistdirect , λέγοντας «δεν γεννήθηκα καν στη δεκαετία του ’50, αλλά αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια το επόμενο, δέκατο στούντιο άλμπουμ «Lasso» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 και θα είναι η πρώτη country εργασία της.

Αυτά να τα ακούει η Beyoncé.