Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια έχασε σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Γαζα τρεις από τους γιους του και τα τέσσερα εγγόνια του.

Η στιγμή της ανακοίνωσης φαίνεται σε βίντεο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του Χανίγια σε τραυματισμένους Παλαιστίνιους σε νοσοκομείο στο Κατάρ. Γνέφει και με απόλυτη ψυχραιμία λέει: «Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους, έγιναν μάρτυρες».

Οι δολοφονίες απειλούν να υπονομεύσουν τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που διεξάγονται με διεθνή διαμεσολάβηση. Ο Χανίγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί με «πνεύμα εκδίκησης και δολοφονίας» και δήλωσε ότι η Χαμάς, μετά το χτύπημα στην οικογένειά του, δεν θα υποκύψει σε πιέσεις.

«Ο εχθρός πιστεύει ότι στοχεύοντας τις οικογένειες των ηγετών, θα τους ωθήσει να παραιτηθούν από τα αιτήματα του λαού μας. Όποιος πιστεύει ότι η στοχοποίηση των γιων μου θα ωθήσει τη Χαμάς να αλλάξει τη θέση της, έχει αυταπάτες» δήλωσε στο Al Jazeera.

