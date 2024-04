Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 76 ετών ο Orenthal James Simpson. Ο O.J. Simpson, όπως ήταν γνωστός, απεβίωσε μετά από μάχη που έδινε για αρκετό καιρό με τον καρκίνο.

Όπως είχε γίνει γνωστό στο παρελθόν ο Simpson έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν είχαν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Orenthal James Simpson, υπέκυψε στη μάχη του με τον καρκίνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οικογένειά του ζητά να σεβαστείτε τις επιθυμίες τους για ιδιωτικότητα».

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024