Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Russia dropped 4 guided bombs in the center of Bilopillya, Sumy region. One woman was killed and three people were wounded in the attack . pic.twitter.com/kdqKurgm9U

Τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πόλη Μπιλοπίλια στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), με αποτέλεσμα μια γυναίκα να σκοτωθεί και άλλοι τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

❗️ This is the footage of the Center for Children’s Creativity in Bilopillya, Sumy region, after it was hit by 🇷🇺 guided missiles. Almost all the windows and doors in the pre-school were smashed, the ceiling collapsed and the walls were partially damaged. Destroyed educational… pic.twitter.com/NOmisIxhkv

