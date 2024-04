Με καρκίνο φέρονται να έχουν διαγνωστεί περισσότεροι από 152 φοιτητές σε πανεπιστήμιο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, ύστερα από έκθεσή τους σε τοξική ουσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, έχουν αναφερθεί κρούσματα λεμφώματος και καρκίνου του θυρεοειδούς και του μαστού μεταξύ ασθενών που βρέθηκαν στο Poe Hall, ένα κτίριο με αίθουσες διδασκαλίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, στο Ράλεϊ.

So far, 152 students, staff and alumni have been diagnosed with cancers and other diseases linked to a class building, Poe Hall, along w 5 other rooms at the North Carolina State University.

