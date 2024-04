Πιθανόν τη χρονιά ο Άγιαξ θα τη σώσει προλαβαίνοντας ν’ αρπάξει ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που αντιστοιχούν στην ολλανδική Eredivisie. Χάρη φυσικά και στον (πρώην ομοσπονδιακό της Ελλάδας) Τζον Φαν’τ Σιπ που αφότου ανέλαβε τα ηνία, σουλούπωσε κάμποσο το αγωνιστικό σκέλος και τουλάχιστον απέτρεψε τις περιπέτειες υποβιβασμού.

Αυτό που δεν γλιτώνει ο ολλανδικός σύλλογος είναι η αυτοταπείνωση εξ όσων ζει διοικητικά σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Έχει εκτεθεί πολλάκις η ιστορική ομάδα από το Άμστερνταμ από πέρυσι το καλοκαίρι και τίποτα πλέον δεν είναι επαρκές για να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια ανθρώπων που κατέχουν πόστα ευθύνης.

Κι αν ο Σβεν Μίσλιντατ άντεξε στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου για αρκετές εβδομάδες, αποχωρώντας μετά τη συντριβή του Σεπτεμβρίου από τη Φέγενορντ και τη διαρροή της πληροφορίες ότι ήταν εμπλεκόμενος σε γραφείο ατζέντηδων που κανόνισε την πώληση του Μπόρνα Σόσα, ο νέος πρόεδρος και CEO του Άγιαξ ίσα που άντεξε δεκαπέντε ημέρες. Μάλιστα το εποπτικό συμβούλιο του φημισμένου κλαμπ χρειάστηκε να περιμένει επί μήνες προκειμένου να ενεργοποιήσει τη συμφωνία πρόσληψης του του Άλεξ Κρους δεδομένου πως θα έπρεπε πρώτα να βρεθεί η φόρμουλα καταβολής της ρήτρας στην Άλκμααρ και κατόπιν να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του.

Αυτό συνέβη εν τέλει στις 15 Μαρτίου, αλλά στις 2 Απριλίου ο 49χρονος είδε υποχρεωτικά την πόρτα της εξόδου.

The Supervisory Board of AFC Ajax NV has decided to suspend Alex Kroes, CEO and chairman of the board, with immediate effect and intends to terminate the collaboration permanently.

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 2, 2024