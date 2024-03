Σε ηλικία 87 ετών πέθανε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 29/3 ο ηθοποιός Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, ο οποίος το 1983 είχε κερδίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το ρόλο του σκληρού εκπαιδευτή του Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία «Ιπτάμενος και τζέντλεμαν» (An Officer and a Gentleman) του Τέιλορ Χάκφορντ.

Ο Γκόσετ ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία του Β’ ανδρικού ρόλου. Εκτός από τον ρόλο του λοχία Φόλεϊ στο «Ιπτάμενος και τζέντλεμαν», ο Γκόσετ ήταν επίσης γνωστός για τις ταινίες «Ο εχθρός μου» (Enemy Mine, 1985), όπου υποδύθηκε έναν εξωγήινο αναγκασμένο να συμβιβαστεί με τον ανθρώπινο εχθρό του, έναν αστροναύτη (Ντένις Κουέιντ) εγκλωβισμένο στον πλανήτη του πρώτου και το «Iron Eagle» (1986), στο οποίο έπαιξε έναν βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας που βοηθά έναν νεαρό πιλότο (Τζέισον Πάτρικ) να βρει τον πατέρα του, αιχμάλωτο του εχθρού μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του.

Ο Λούις Κάμερον Γκόσετ Τζούνιορ γεννήθηκε στο Σίπσχεντ Μπέι Sheepshead Bay του Μπρούκλιν στις 17 Μαΐου 1936 και έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή στα 17 του σε μια σχολική παραγωγή του «Δεν θα τα πάρεις μαζί σου» (You Can’t Take It With You). Αρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής εξαιτίας ενός τραυματισμού του και είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ μεγάλωνε καταπολέμησε με επιτυχία την πολιομυελίτιδα. Αργότερα του προσφέρθηκε αθλητική υποτροφία, αλλά πήγε με δική του έξοδα στο Πανεπιστήμιο NYU, όπου υπέρ των θεατρικών αναζητήσεών του αρνήθηκε να παίξει μπάσκετ για το Πανεπιστήμιο.

Διέπρεψε αμέσως στο Μπρόντγουεϊ όπου άρχισε να εμφανίζεται το 1953 κάνοντας τότε το ντεμπούτο του στο έργο «Take a Giant Step», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. Μια άλλη τεράστια θεατρική επιτυχία του ήταν στο έργο «Ένα σταφύλι στον ήλιο» (A Raisin in the Sun) την σεζόν 1959 -1960. Επανέλαβε τον ρόλο του σε εκείνη την παράσταση και στον κινηματογράφο σε μια από τις πρώτες ταινίες του, όπου πρωταγωνιστής είναι ο Σίντνεϊ Πουατιέ. Απομακρύνθηκε από το θέατρο για χάρη της τηλεόρασης και του κινηματογράφου αλλά πολλά χρόνια αργότερα επέστρεψε σε αυτό.

Ο Γκόσετ δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει στο σινεμά και την τηλεόραση. Οι τίτλοι της εργογραφίας του μόνο σε αυτά τα δύο μέσα ξεπερνούν τους 200! Πολλές δουλειές του είναι έτοιμες και έχουν προγραμματιστεί για να παρουσιαστούν μέσα στο 2024. Μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του ήταν η μίνι σειρά «Ρίζες» στην δεκαετία του 1970 για την οποία κέρδισε το ΕΜΜΥ, ενώ στις πιο πρόσφατες ανήκουν οι «Watchmen» και το θρησκευτικό δράμα «The Reason» παραγωγή του 2020. Εμφανίστηκε επίσης στο περσινής παραγωγής ριμέικ του «Πορφυρού χρώματος» (The Color Purple).

Ο θάνατος του Γκόσετ, που είχε παντρευτεί τρεις φορές, ανακοινώθηκε από μέλη της οικογένειάς του.