Ο πάπας Φραγκίσκος καθαίρεσε σήμερα έναν βέλγο πρώην επίσκοπο, ο οποίος είχε παραδεχθεί πριν από 14 χρόνια ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δύο ανιψιούς του.

Ο Ροζέρ Βανχέλουε, 87 ετών σήμερα, ήταν επίσκοπος Μπριζ από το 1985 μέχρι το 2010 όταν παραιτήθηκε μετά τον σάλο που προκάλεσε η παραδοχή του ότι επί 13 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά έναν ανιψιό του. Έναν χρόνο αργότερα, αποκάλυψε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και δεύτερο ανιψιό του, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του παιδόφιλο.

Βέλγοι εισαγγελείς εξήγησαν τότε πως δεν ήταν δυνατόν να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του Βανχέλουε, αφού τα αδικήματα είχαν παραγραφεί. Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης προέτρεψε το Βατικανό να του επιβάλει αυστηρή ποινή.

Former bishop Vangheluwe dismissed from the clergy by Pope Francis

