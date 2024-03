Υπεγράφη σήμερα στο Κάιρο η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.

Στην τελετή παρέστησαν οι Πρωθυπουργοί του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει.

Six European leaders today in Cairo.

This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024