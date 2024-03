Το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα, αναχώρησε σήμερα το πρωϊ λίγο πριν από τις 9 από το λιμάνι της Λάρνακας. Πρόκειται για το πλοίο Open Arms το οποίο μεταφέρει 150 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που αποτελείται κυρίως από ξηρά τροφή, νερό και ιατρικά αναλώσιμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «Αμάλθεια».

Συγκεκριμένα στις 8:30 το πλοίο μετακινήθηκε στο σημείο του λιμανιού όπου βρισκόταν η πλατφόρμα με την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία προσδέθηκε στο πλοίο, ξεκινώντας το ταξίδι που υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 2 περίπου μέρες.

Η ΜΚΟ στην οποία ανήκει το πλοίο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι αναχώρησε η βοήθεια των περίπου 200 τόνων τροφής (ρύζι, αλεύρι, όσπρια, κονσέρβες με λαχανικά και πρωτεΐνη). Αναφέρει ότι μαζί με την βοήθεια των ΗΑΕ και του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών η ομάδα εργάζεται για να στείλει όση περισσότερη βοήθεια είναι δυνατή με πλοία.

The Open Arms, a salvage vessel owned by a Spanish NGO that is carrying humanitarian aid for Gaza, departs from the coastal Cyprus town of Larnaca. #OpenArms #Gaza #Israel #IsraelGazawar #IsraelHamaswar #Palestinian #Larnaca #Cyprus #live #Reuters #news https://t.co/UVuVxiKS4w

Το ταξίδι της «Αμάλθεια» είναι ένα ταξίδι ελπίδας και ανθρωπιάς, και μόλις ξεκίνησε, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την αναχώρηση του πλοίου Open Arms από το λιμάνι της Λάρνακας για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και πρόσθεσε: «Το πρώτο πλοίο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Κυπριακού Θαλάσσιου Διαδρόμου για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα απέπλευσε. Είναι μια σανίδα σωτηρίας για τους αμάχους».

The Amalthia journey is one of hope and humanity, and it has only just began. The first ship in the context of the Cyprus Maritime Corridor Initiative for humanitarian aid to Gaza has sailed. It is a lifeline to civilians. #Amalthia #CyprusMaritimeCorridor

— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 12, 2024