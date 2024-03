Το νικηφόρο σερί εναντίον της Καρολίν Γκαρσία συνεχίστηκε από την Μαρία Σάκκαρη, αφού το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε για τέταρτη συνεχή φορά της Γαλλίδα (Νο.26) και πέρασε στις «16» του Indian Wells όπου θα παίξει με την Νταϊάν Παρί (Νο.61), που άφησε εκτός με 6-4, 6-2 την Άνα Μπλίνκοβα (Νο.45).

Η Μαρία μπήκε νωθρά στο πρώτο σετ, αφού βρέθηκε να χάνει 2 – 0 γκέιμ, ωστόσο έκανε την ανατροπή σε 3 – 2 και μετά όλα πήραν το δρόμο τους.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα μπήκε πιο δυναμικά, έκανε γρήγορα το 3 – 0, η Γκαρσία παραλίγο να κάνει ένα comeback μειώνοντας σε 3 – 2, ωστόσο η Σάκκαρη δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, νικώντας έτσι το δεύτερο σετ και το παιχνίδι.

Imperious from the Greek 🇬🇷

In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW

— wta (@WTA) March 12, 2024