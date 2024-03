Εκρήξεις στην Οδησσό της Ουκρανίας σημειώθηκαν κατά της διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε πρόβλημα στην ελληνική αποστολή. «Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, η επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου Άννα Μαρία Μπούρα και η διευθύντρια επικοινωνίας, Κύρα Κάπη.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024