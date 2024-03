Ο ΟΗΕ κάλεσε σήμερα τον κόσμο να «πλημμυρίσει» τη Γάζα με βοήθεια προκειμένου να σωθούν τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, μετά την επίσκεψή του σε δύο νοσοκομεία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο.

«Τα παιδιά έχουν αρχίσει να πεθαίνουν από την πείνα. Αυτή δεν είναι μια προειδοποίηση κινδύνου όπως οι άλλες», δήλωσε σήμερα ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε λόγο για ανησυχητικές σκηνές λιμοκτονούντων παιδιών, αφού παρέδωσε βοήθεια σε δύο νοσοκομεία του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας το περασμένο Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Kamal Adwan, του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της βόρειας Γάζας, είπαν στην ομάδα του ΟΗΕ πως «τουλάχιστον δέκα παιδιά πέθαναν από λιμό», δήλωσε ο Άχμεντ Νταχίρ, επικεφαλής της αποστολής, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το παλαιστινιακό έδαφος το οποίο ρημάζει ο πόλεμος.

Από τότε, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, την οποία διοικεί η Χαμάς, ανέφερε πως ο αριθμός των θανάτων παιδιών στο νοσοκομείο που οφείλονται σε υποσιτισμό και αφυδάτωση έφθασε τα 15 και πως έξι βρέφη που υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

«Αν δεν είναι τώρα, πότε θα είναι η ώρα να πλημμυρίσει η Γάζα με τη βοήθεια που έχει ανάγκη; Πρέπει να δούμε να συμβαίνει», υπογράμμισε ο Λέρκε.

.@WHO on the situation in #Gaza:

«There is a risk of famine, there is a risk of diease, there is an enormous amount of desperation.

The scarcity has led to regular breakdowns of law and order.

We need sustained humanitarian access and a deconfliction mechanism which works.» pic.twitter.com/EhHcZjJuLM

— United Nations Geneva (@UNGeneva) March 5, 2024