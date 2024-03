Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Άαχεν της Γερμανίας. Αρχικά, υπήρξαν πληροφορίες για ομηρία τουλάχιστον 15 ατόμων, ωστόσο λίγο αργότερα η ανακοίνωση της αστυνομίας έδωσε νέα βάση στο θέμα.

Συγκεκριμένα, μια 65χρονη μπήκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα φαινόταν από δίπλα της να βγαίνει καπνός. Οι εργαζόμενοι αμέσως φρόντισαν να απομακρυνθούν όλοι από εκείνοι και να εκκενώσουν τους χώρους δίπλα της.

Η 65χρονη λίγο αργότερα κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις. Παρά τις αρχικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκε κάποιος τραυματισμός.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μια 65χρονη γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Σχεδόν οι εργαζόμενοι παρατήσαν καπνό να αναπτύσσεται δίπλα της. Η 65χρονη έχει κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο. Τα υπόλοιπα δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο» αναφέρει η ενημέρωση της αστυνομίας.

Andreas Müller, press spokesman for the #Aachen police, with a current status on the police operation in the #Luisenhospital, so no hostage-taking, but a 65-year-old woman who barricaded herself there.pic.twitter.com/Kz0rmmLfLg

— Powerlife® (@EddyPowerlife) March 4, 2024