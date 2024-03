Στους πρακτικούς τρόπους «ενίσχυσης των διμερών αμυντικών σχέσεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας στρατιωτικής τεχνικής συνεργασίας» Ελλάδας και Αρμενίας καθώς και στην υπογραφή προγραμμάτων αμυντικής συνεργασίας, τα οποία «φέρνουν τις δυνάμεις των δύο χωρών πολύ πιο κοντά στον τομέα της εκπαίδευσης, κάτι που και στο παρελθόν έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα»στάθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του, κατά τη σημερινή του επίσημη επίσκεψη στην Αρμενία.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Αρμένιο υπουργό Άμυνας Suren Papikyan με τον οποίο συζήτησαν θέματα σχετικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Αρμενίας, τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και τη συμμετοχή της Αρμενίας στο ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Δένδιας και ο κ. Papikyan φύτευσαν συμβολικά ελάτη στον προαύλιο χώρο του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας.

«Η Ιστορία μας συνδέει. Μοιραζόμαστε παρόμοιες τραγωδίες, εμπειρίες διωγμών και γενοκτονιών, οι λαοί μας έχουν υποφέρει μαζί και αυτό έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα στενούς δεσμούς μεταξύ των Αρμενίων και των Ελλήνων, των δύο χωρών, αλλά και των δύο λαών» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας.

