Στο ντεμπούτο της ως οικοδέσποινα του σόου Saturday Night Live, η Σίντνεϊ Σουίνεϊ, το κορίτσι των τηλεοπτικών σειρών Euphoria και White Lotus, έμοιαζε προορισμένη να ψυχαγωγήσει τους θεατές κυρίως με την σέξι εμφάνισή της και σχεδόν καθόλου με τα αστεία της. Η κωμική της πλευρά όχι μόνο δεν φάνηκε, αλλά κυρίως…χάθηκε, κάτω από μια ξεπερασμένη γκάμα αστείων και γκαγκς που την σύστησαν λίγο-πολύ ως Barbie (χωρίς ουσία) στο κοινό. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει η Σίντνεϊ Σουίνι είναι να φαίνεται όμορφη και νέα μπροστά από την κάμερα.

Από την Euphoria στη Marvel

«Μπορεί να με έχεις δει στην Euphoria ή στο Anyone but You, είπε η Σουίνι με ένα πρόθυμο χαμόγελο στο πρόσωπό της. «Σίγουρα δεν με είδες στο Madame Web. Όμως έχω νέα ταινία που βγαίνει στις αίθουσες, την Άσπιλη – παίζω μια μοναχή, οπότε είναι το τέλειο κάστινγκ», συμπλήρωσε υπονοώντας ότι η πρόσφατη υπερηρωική ταινία της Marvel στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Ντακότα Τζόνσον ήταν τόσο αποτυχημένη που κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τη δει. Αλήθεια τώρα; Μια ανερχόμενη ηθοποιός αυτοσαρκάζεται επιδεικνύοντας μία άτυχη ταινία της, πόσο αστείο να είναι;

«Οι άνθρωποι με βλέπουν μόνο ως το κορίτσι στην τηλεόραση που ουρλιάζει, κλαίει και κάνει σεξ»

Το «εύρημα» στη συνέχεια ξεχείλωσε κι άλλο με το σενάριο να επιμένει στη δημόσια εικόνα της ως ηθοποιού: «Οι άνθρωποι με βλέπουν μόνο ως το κορίτσι στην τηλεόραση που ουρλιάζει, κλαίει και κάνει σεξ». Ή αυτό που είπε για το πώς διατηρεί τη σιλουέτα της αλά Τζέσικα Ράμπιτ: «Τρέχω, αποφεύγω τη ζάχαρη και κάνω χρήση Ozempic». Ακόμα και σχέδιο Β σε στυλ «Δείξε βυζιά» είπε ότι είχε για να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ. Κρίμα στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενάντια σε κάθε είδους κακοποίηση με την εκστρατεία του #MeToo, θα λέγαμε. Στα αστεία της βραδιάς και οι φήμες περί ειδυλλίου με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Λατρεύω να σε μισώ» (Anyone but You), Γκλεν Πάουελ.

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι το κορίτσι από το Άϊνταχο (στο μονόλογό της στο SNL μίλησε εμφατικά για την καταγωγή της και την ένθερμη υποστήριξη των γονιών της στο ξεκίνημά της), για το οποίο όλοι μιλούν χάρη στα τηλεοπτικά της σουξέ αλλά και μία σειρά από απαιτητικά πρότζεκτ που τη δοκιμάζουν κυρίως ως ηθοποιό. Η ρομαντική κομεντί «Λατρεύω να σε μισώ» (Anyone but You) που έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, βγήκε στις ελληνικές αίθουσες στις 8 Φεβρουαρίου 2024. Η αμέσως επόμενη ταινία της, το ψυχολογικό θρίλερ «Immaculate» («Άσπιλη»), στο οποίο υποδύεται μια μοναχή η οποία δέχεται μία θέση σε ένα μοναστήρι στην ιταλική ύπαιθρο, βγαίνει στους κινηματογράφους εντός του Μαρτίου 2024.

Δείτε την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι εδώ: