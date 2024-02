Σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρέδωσε 50 αυτοκίνητα που παρείχε η ΕΕ στην εθνική αστυνομία της Ουκρανίας (NPU) και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (OPG) της Ουκρανίας. Τα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων πολέμου. Η παράδοση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στήριξης της ΕΕ προς τις ουκρανικές αρχές για να ανταποκριθούν σε ανάγκες που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Σήμερα, έχω την τιμή να παραδώσω αυτά τα αυτοκίνητα στην εθνική αστυνομία της Ουκρανίας και στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Θα βοηθήσουν τις αρχές να σταθεροποιήσουν τα εδάφη που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν γενναία απελευθερώσει από την παράνομη ρωσική κατοχή. Αυτή η παράδοση έρχεται λίγο αφότου η ΕΕ παρείχε ένα σύγχρονο μηχάνημα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στην Ουκρανία. Με αυτόν τον εξοπλισμό υποστηρίζουμε την Ουκρανία να καταστήσει ξανά ασφαλή τα ανακτηθέντα εδάφη».

Good meeting with @Denys_Shmyhal

We discussed next steps on the €50 billion Ukraine Facility.

The 1st payment of €4.5 bn will come in March.

We discussed how to deal with Ukrainian exports and tackle issues at the land border.

And our joint work on the defence industry. pic.twitter.com/qZeWjHQIyu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024