Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσαν σήμερα ότι η χώρα τους δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους.

Όταν ρωτήθηκε για τους 134 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ο Σμότριτς είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan Radio ότι η επιστροφή τους είναι «πολύ σημαντική» αλλά δεν γίνεται να απελευθερωθούν «με οποιοδήποτε κόστος». Ο τρόπος για την απελευθέρωσή τους είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής πίεσης στη Γάζα και η ήττα της Χαμάς, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές επικρίθηκαν από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και τον υπουργό Μπένι Γκαντς και εξόργισαν κάποιες από τις οικογένειες των ομήρων που προσπαθούν να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να συνάψει συμφωνία.

Ωστόσο, λίγο μετά τη ραδιοφωνική συνέντευξη, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση που απηχούσε τη θέση του Σμότριτς.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Ισραήλ, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, να σταματήσει τον πόλεμο προτού να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας, συμπεριλαμβανομένης και μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων με κάθε κόστος. Δεν είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε οποιοδήποτε τίμημα, ασφαλώς όχι το παραληρηματικό κόστος που ζητά από εμάς η Χαμάς και το οποίο θα σήμαινε την ήττα του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου.

