Την έντονη αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκάλεσε η επίδειξη μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο.

«Με τη διοργάνωση επίδειξης μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει τον μηδενικό σεβασμό του προς τα αριστουργήματα του Φειδία», αναφέρει η υπουργός Πολίτισμού σε δήλωσή της αναφορικά με το γεγονός.

Και συνεχίζει: «Οι ιθύνοντες του Βρετανικού Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει. Οι συνθήκες έκθεσης και φύλαξης των γλυπτών, στη Duveen Gallery, συνεχώς επιδεινώνονται. Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να αστράψουν στο αττικό φως».

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε από τον Τούρκο σχεδιαστή Εrdem Μoralioglu ο οποίος άντλησε την έμπνευσή του από την εμβληματική εμφάνισή της Μαρίας Κάλλας ως Μήδεια, το 1953 στη Σκάλα του Μιλάνου.

For fall, #Erdem Moralıoğlu looked to Maria Callas, examining the nuances between her off-stage and her on-stage persona, particularly her “Medea” performance. There were prim suits and blurred houndstooths draped into delicate sheaths. See every look: https://t.co/x7B0S49FB4 pic.twitter.com/Qo64vakN8T

— Vogue Runway (@VogueRunway) February 17, 2024