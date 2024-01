Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Θα επιμείνουμε στην επανένωση Στο θέμα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός σε μήνυμα που απηύθυνε για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.