Το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του ισραηλινού στρατού σύμφωνα με τις οποίες ένας από τους δημοσιογράφους του που τραυματίστηκε σε επίθεση στη Γάζα είναι μέλος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Το δίκτυο καταδικάζει τις κατηγορίες σε βάρος των δημοσιογράφων του και υπενθυμίζει τη μακρά ιστορία του Ισραήλ σε ψεύδη και κατασκευασμένα πειστήρια μέσω των οποίων επιδιώκει να κρύψει τα ειδεχθή εγκλήματά του», γράφει το Al Jazeera σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ανταποκριτής του Ισμαήλ Αμπού Ομάρ και ο εικονολήπτης του Αχμεντ Ματάρ τραυματίστηκαν την Τρίτη 13/02 από ισραηλινό πλήγμα στον τομέα της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Όμως, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Ισμαήλ Αμπού Ομάρ είναι υποδιοικητής λόχου σε τάγμα της Χαμάς, στην πόλη Χαν Γιούνις, κοντά στη Ράφα.

«Ο Αμπού Ομάρ βιντεοσκοπήθηκε και στο κιμπούτς Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και δημοσίευσε (το βίντεό του) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο στρατός την Τετάρτη σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου εναντίον του νότιου Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή του, το Al Jazeera αναφέρει ότι η πολιτική του για την απασχόληση ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν πολιτικές διασυνδέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον επαγγελματισμό τους. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στοχεύει συστηματικά τους εργαζόμενους του Al Jazeera στη Γάζα.

