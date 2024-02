Την οργισμένη αντίδραση Ισραηλινών πολιτικών προκάλεσε αναφορά του επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, του Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του ότι η Χαμάς «δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά πολιτικό κίνημα».

«Ντροπή του», έγραψε στο Χ ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Ίσραελ Κατς, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από στιγμιότυπο της συνέντευξης Γκρίφιθς στο βρετανικό δίκτυο Sky News. Ο Κατς αποκάλεσε τη Χαμάς «ναζιστική οργάνωση».

The @UNReliefChief denies that the Nazi organization Hamas is a terrorist organization and calls it a «political movement». Shame on him. pic.twitter.com/piK1paMiRK

Ο Γκρίφιθς, επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, που κατέχει τη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, ανέφερε χθες σε συνέντευξή του στο Sky News «Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση για εμάς φυσικά, όπως γνωρίζετε. Είναι ένα πολιτικό κίνημα».

Ο Γκρίφιθς, ο οποίος μίλησε για την πολυετή εμπειρία του στην Καμπότζη και τη Συρία, περιέγραψε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ως τη χειρότερη που έχει δει. «Ο λόγος που είπα ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι η χειρότερη, ήταν επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να δραπετεύσουν. Είναι αποκλεισμένοι», είπε.

Ερωτηθείς για το σχέδιο του Ισραήλ να εξαλείψει τη Χαμάς, ο Γκρίφιθς τόνισε ότι θα είναι «πολύ δύσκολο να εξαλείψει αυτές τις οργανώσεις χωρίς μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων που να περιλαμβάνει τις βλέψεις τους».

Σε δημοσίευση του στο X, ο Γκρίφιθς ξεκαθάρισε πως η Χαμάς δεν βρίσκεται στη λίστα των οργανώσεων που έχουν οριστεί ως τρομοκρατικές από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς αυτό να μειώνει τη σοβαρότητα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Just to clarify: Hamas is not on the list of groups designated as terrorist organizations by the United Nations Security Council.

This doesn’t make their acts of terror on 7 October any less horrific and reprehensible, as I’ve been saying all along.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 15, 2024