Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο στο προάστιο Μπόργκαρ του Δελχί στην Ινδία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, οι φλόγες δεν απείλησαν γειτονικά σπίτια.

At Least 7 Dead After Massive Fire Breaks Out At Paint Factory In Delhi’s Alipur Market #Delhi #Alipur #ABPLive https://t.co/5aoVc1i6Zt

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

#BreakingNews | Seven dead after fire breaks out at main market in Alipur

22 fire tenders have reached the spot and the fire has been extinguished

Search operation is currently underway by the Fire Service#Alipur #DelhiFire #FireAccident pic.twitter.com/RWSL0LTFXn

— Ritam English (@EnglishRitam) February 15, 2024