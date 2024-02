Ένας νεκρός και πολλά κατεστραμμένα σπίτια είναι ο απολογισμός των φυσικών καταστροφών που έχουν «χτυπήσει» την ανατολική Αυστραλία.

Πιο συγκεκριμένα, ένας αγρότης σκοτώθηκε και περισσότερα από 170.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, εξαιτίας των πυρκαγιών και των καταιγίδων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι κεραυνοί έχουν προκαλέσει φωτιές σε αρκετές περιοχές της πολιτείας. Επρόκειτο για μια «από τις μεγαλύτερες βλάβες στην ιστορία» της Βικτόριας, συνόψισε η πολιτειακή υπουργός Ενέργειας, Λίλι Ντ’ Αμπρόζιο.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, επιβεβαίωσε το θάνατο ενός 50χρονου άνδρα από την περιοχή South Gippsland, στα ανατολικά της περιοχής, από τις καταιγίδες. Η ίδια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος.

Ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε κτήμα της Νταρλιμούρλα, όπου και οι Aρχές ερευνούν το περιστατικό. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργαζόταν στο ακίνητο, όταν χτυπήθηκε από συντρίμμια. Ωστόσο, αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση για να επιβεβαιωθούν τα αίτια θανάτου. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος σε χώρο εργασίας για το 2024, ενώ την προηγούμενη χρονιά εκείνη την περίοδο υπήρχαν εννέα.

Μαίνονται στη δυτική Βικτώρια οι πυρκαγιές, καθώς οι έρευνες των αρχών για το πόσα σπίτια έχουν χαθεί βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, αφού καταστροφικοί άνεμοι έχουν καταρρίψει σημαντικούς πύργους μεταφοράς και έχουν προκαλέσει διακοπή λειτουργίας σε σταθμός παραγωγής ενέργειας από άνθρακα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να ελέγξουν τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί 124 από τις 150 μονάδες της, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα.

Η αλλαγή του ανέμου ήταν η αιτία που επέφερε την πολύ γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, με τους πυροσβέστες να βρίσκονται στο μέτωπο της φωτιάς, για να προστατεύσουν τις κοινότητες, όπως εξηγεί επικεφαλής του σώματος.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει πρόβλημα στο νοσοκομείο Wonthaggi και στο κέντρο υγείας του Phillip Island. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες και εξετάσεις για καρκινοπαθείς, αιμοκαθάρσεις, παθολογοανατομικά, ακόμα και επείγοντα οδοντιατρικά ραντεβού να ακυρώνονται. Όπως τονίζου οι γιατροί σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες για επείγοντα περιστατικά.

Ορισμένα σχολεία στην κεντρική και δυτική πλευρά της Βικτώρια, αλλά και στη νοτιοανατολική Μελβούρνη έχουν κλείσει.

Power to 500,000 #Victoria homes and businesses has been knocked out

As 5 transmission towers have been blown down left a twisted mess Why did the transmission towers crumble? Have they been maintained property to withstand storms?

Where’s #JacintaAndrews? https://t.co/uqGrbTDIiq

— Adem 🇦🇺 (@Adem_Flok) February 13, 2024