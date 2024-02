Το Super Bowl αποτελεί πια ένα αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της ποπ κουλτούρας παγκοσμίως. Μια mainstream, ετήσια, υπερπαραγωγή που παρασέρνει εκατομμύρια θεατών σε μια σαγηνευτική μυσταγωγία αθλητικού, μουσικού και επικοινωνιακού content. Αυτή η ατόφια «αμερικανιά» στο όλον της, της οποίας η λάμψη, η φήμη και η απήχηση συγκρίνονται μονάχα με αυτήν που συνοδεύει τον τελικό του Champions League.

Οι αστέρες του NFL, με μεμονωμένες εξαιρέσεις, δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο λογίζονται στην οικουμένη ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή ο Στεφ Κάρι. Συνολικά όμως το αμερικάνικο ποδόσφαιρο (γιατί αλλιώς είναι soccer), πόσο μάλλον ο τελικός των τελικών που χρίζει τον νέο πρωταθλητή στο φινάλε της κάθε σεζόν, διαφεντεύει συναισθήματα και απελευθερώνει ενδορφίνες.

Απόψε το βράδυ (ξημερώματα Δευτέρας πια) διεξάγεται η 58η εκδοχή του Super Bowl και το τεράστιο παζλ της μεγάλης αυτής μάχης για τον τίτλο στην απόλυτη επαγγελματική λίγκα των ΗΠΑ απαρτίζεται από λογής λογής κομμάτια. Μια ομάδα χωρά ο θρόνος κάθε φορά, μόνο για τους San Francisco 49ers (πρωταθλητές NFC) ή τους Kansas City Chiefs (πρωταθλητές AFC) θα είναι ωραία στον παράδεισο.

Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την έναρξη; Μετράμε…

1. Το Super Bowl LVIII διεξάγεται στο Allegiant Stadium της πόλης Paradise – ακριβώς έξω από το Λας Βέγκας. Το γήπεδο εγκαινιάστηκε το 2020, είναι έκτοτε η έδρα των Raiders μετά το «φευγιό» από το Σαν Φρανσίσκο και η χωρητικότητά του φτάνει τις 65.000 θεατές. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί με κλειστή οροφή.

2. Ο χλοοτάπητας θα είναι ολόφρεσκος κι εντελώς απάτητος, καθώς έγινε αντικατάσταση του προηγούμενου. Επί αρκετές εβδομάδες συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς προκειμένου να φέρουν το χορτάρι στην κατάλληλη κατάσταση χρησιμοποιώντας είτε φυσικά (ήλιος, νερό) είτε τεχνητά μέσα (ρομπότ).

3. Η πολιτεία της Νεβάδα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το μεγάλο event. Το Λας Βέγκας επιλέχθηκε εκ των υστέρων ως εναλλακτική κι αφού πρώτα ο αγώνας κρίθηκε αδύνατο να πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη εξαιτίας της παράλληλης καρναβαλικής παρέλασης. Όταν η μεγαλούπολη της Λουιζιάνα είχε λάβει το χρίσμα από τη λίγκα, η κανονική περίοδος εμπεριείχε 16 (κι όχι 17) αγωνιστικές και το Super Bowl γινόταν την πρώτη Κυριακή του Φλεβάρη. Αναγκαστικά στη Νέα Ορλεάνη το Super Bowl μετατέθηκε για το 2025.

4. Είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά που ο μεγάλος αυτός αγώνας φιλοξενείται σε πολιτεία του δυτικού μισού της χώρας. Είχαν προηγηθεί η Καλιφόρνια (2022) και η Αριζόνα (2023).

5. Το λογότυπο για το εφετινό Super Bowl, αποτελούμενο σταθερά από λατινικά γράμματα αντί για αριθμούς, εμφανίζει μια κυρτότητα προς τα μέσα προκειμένου να ταυτίζεται, όσο αυτό είναι εφικτό, με την αρχιτεκτονική εμβληματικών κτηρίων της πόλης, όπως το Bellagio και το Wynn Las Vegas. Εντός των γραμμάτων σχηματίζονται επίσης χαρακτηριστικοί ουρανοξύστες της πόλης.

6. Η έναρξη του παιχνιδιού έχει οριστεί στις 15:30 τοπική. Ή στις 18:30 για την ανατολική ζώνη των ΗΠΑ, με την οποία η Ελλάδα έχει επτά ώρες διαφορά (1:30, της Δευτέρας).

7. Τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Kansas City Chiefs που θα αγωνιστούν με κόκκινα. Γι’ αυτό και, προκειμένου να προετοιμαστούν, έλαβαν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των Raiders, το κόστος ανέγερσης των οποίων είχε υπερβεί τα 75 εκατ. δολάρια. Οι San Francisco 49ers, φορώντας λευκά, βολεύτηκαν με αυτές του τοπικού κολεγίου (UNLV) εκτάσεως 70 στρεμμάτων.

8. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία, και μάλιστα εντός της τελευταίας τετραετίας, που το ζευγάρι των 49ers με τους Chiefs θα μονομαχήσει για το Vince Lombardi Trophy. Το 2020 στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι ο «πολύς» Patrick Mahomes είχε οδηγήσει το Κάνσας Σίτι σε νίκη με 31-20 με μια μεγαλειώδη ανατροπή από το 20-10 στην τρίτη περίοδο.

9. Ρέφερι του παιχνιδιού είναι ο 63χρονος (λογιστής) Bill Vinovich με παραστάσεις δεκαετιών στον χώρο. Το 2007 είχε αποχωρήσει από την ενεργό διαιτησία εξαιτίας καρδιακών προβλημάτων, ωστόσο πέντε χρόνια αργότερα έλαβε ιατρική έγκριση επιστροφής και σταδιακά επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι το τρίτο Super Bowl της σταδιοδρομίας αυτό που διευθύνει απόψε. Ήταν ο άρχων και στο αντίστοιχο ματς του 2020!

10. Οι Chiefs είναι ομολογουμένως η πιο επιτυχημένη των τελευταίων έξι ετών στο NFL. Από το 2018 φτάνουν διαρκώς στον τελικό της AFC με 4/6 επιτυχημένες απόπειρες συμμετοχής στο Super Bowl. Κέρδισαν τους δύο από τους τρεις τίτλους που διεκδίκησαν σ’ αυτά τα χρόνια της αδιαπραγμάτευτης δυναστείας τους. Μετρημένες οι ομάδες που έχουν καταφέρει τρεις τίτλους σε διάρκεια πέντε ετών!

12. Οι 49ers καταλήγουν για όγδοη φορά έως το τέλος της δικής τους διαδρομής. Σε μια χρονική απόσταση 13 ετών (1982-1995) είχαν καταφέρει το απόλυτο 5/5. Ωστόσο στις επόμενες δύο παρουσίες τους (2013, 2020) ηττήθηκαν διαδοχικά και το 100% χάθηκε.

13. Οι Niners πάντως είναι μια από τις έξι ομάδες με τουλάχιστον τέσσερις τίτλους στην τροπαιοθήκη τους. Οι Chiefs ψάχνουν άλλον ένα για να ενταχθούν στο κλαμπ των πιο επιτυχημένων franchises όλων των εποχών, καθώς μετρούν ήδη τρεις – ο πιο πρόσφατος πέρυσι.

14. Εφέτος οι 49ers τέλειωσαν την κανονική περίοδο με το καλύτερο ρεκόρ στην NFC (12-5), τη δεύτερη επίδοση σε κερδισμένες γιάρδες και την τρίτη αποδοτικότερη άμυνα επιτρέποντας στους αντιπάλους τους μόνο 17.5 πόντους ανά ματς. Παρόλα αυτά στα playoffs βρήκαν σπουδαίες μεν, πλην οριακές, προκρίσεις επί των Green Bay Packers (24-21) και Detroit Lions (34-31).

15. Οι Chiefs διένυσαν άλλον δρόμο για να προσεγγίσουν το νήμα του τερματισμού. Ναι μεν εμφάνισαν το τρίτο καλύτερο ρεκόρ στην AFC (11-5), αλλά η σεζόν περιείχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και τις περισσότερες ήττες επί ημερών Mahomes. Ίσως τους έκανε καλό το γεγονός πως μπήκαν νωρίς στα playoffs, αφού η σαρωτική πρόκριση επί των Dolphins τούς γέμισε αυτοπεποίθηση για ό,τι ακολούθησε απέναντι σε Bills και Ravens. Είναι εθισμένοι στις νίκες.

16. Στην επίσημη προσομοίωση του αγώνα από το «Madden NFL 24» της EA Sports οι Chiefs θριάμβευσαν επί των 49ers διατηρώντας τα κεκτημένα. Επίσης ο Patrick Mahomes κέρδισε το βραβείο του MVP. Μόνο που τις προηγούμενες δύο σεζόν το λογισμικό έκανε λάθος – με ό,τι αυτό είναι πιθανό να σημαίνει για την αποψινή μονομαχία.

14. Ο 44χρονος Kyle Shanahan ηγείται των Niners από το 2017. Βαδίζει στα χνάρια του πατέρα και μέντορα Mike, ο οποίος ως offensive coordinator ήταν μέλος του σταφ που κατέκτησε με το Σαν Φρανσίσκο τον τίτλο του 1995. Ο ίδιος αργότερα πήρε ως head coach των Broncos άλλους δύο – συνεχόμενους μάλιστα (1998, 1999). Ποτέ ως τώρα στην ιστορία των τεσσάρων μεγάλων λιγκών των ΗΠΑ το δίδυμο πατέρα – γιου κατέκτησε τον τίτλο. Να ‘ναι τώρα η πρώτη φορά; Η μοίρα κάτι χρωστά στον μικρό της φαμίλιας.

15. Με πορεία τεσσάρων δεκαετιών στους πάγκους ο γερόλυκος Andy Reid είναι ο εν ενεργεία προπονητής του NFL με τις περισσότερες νίκες σε κανονική περίοδο και playoffs. Επί των ημερών του (11 σεζόν) οι Chiefs δεν ολοκλήρωσαν ποτέ χρονιά με αρνητικό ρεκόρ. Είναι μια σεβάσμια, πλην διαρκώς εξελισσόμενη περσόνα των πάγκων. Εφέτος η ομάδα του μετατράπηκε σε μια «αντικραδασμική μηχανή» για ν’ ανταπεξέλθει τα επιθετικά κενά κι ο ίδιος έχει ευκαιρία να μπει σε μια κλειστή ελίτ προπονητών.

16. Οι παίκτες των νέων πρωταθλητών, εκτός από το δαχτυλίδι που τους αντιστοιχεί, θα λάβουν και χρηματικό έπαθλο 164.000 δολαρίων ο καθένας. Στα μέλη της χαμένης φιναλίστ του Super Bowl θα καταλήξει το μισό ποσό.

17. Στα 28 του ο (βετεράνος πια) Patrick Mahomes έχει ήδη δύο Super Bowl MVP στη βιτρίνα του κι ένα συμβόλαιο 450 εκατ. δολαρίων για 10 χρόνια. Στην κανονική περίοδο τα νούμερά του ήταν πεσμένα, κυρίως γιατί το ανανεωμένο support group δεν ήταν εύκολο να ακολουθήσει τις εμπνεύσεις του, αλλά στα ματς της postseason ήταν πραγματικός chief!

18. Εν αντιθέσει δηλαδή με τον 24χρονο Brock Purdy, ο οποίος -στη δεύτερη σεζόν της καριέρας του από το Νο262 στο NFL Draft- προσπαθεί να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος quarterback και να μην πνιγεί από τον άγχος του «πρέπει». Ότι δεν είχε αποφύγει εν τέλει ο Jimmy Garoppolo στην προηγούμενη μάχη των δυο φιναλίστ. Η ετήσια αποζημίωση του νεαρού κουμανταδόρου των 49ers εντάσσεται στη σύμβαση του rookie (890.000 δολάρια).

19. Travis Kelce και Christian McCaffrey μπαίνουν στο Super Bowl ως οι πιο επιδραστικοί επιθετικοί των δύο φιναλίστ. Ο tight end των Chiefs, 34ων ετών πια, πρώτευσε εκ νέου μεταξύ των συμπαικτών του σε κερδισμένες γιάρδες, κι ας έμεινε κάτω από το όριο των 1.000. Την ίδια στιγμή ο running back των Niners είχε τα περισσότερα touchdowns σ’ όλο το πρωτάθλημα (21) και ανακηρύχθηκε (με τεράστια διαφορά) καλύτερος επιθετικός της σεζόν! Όποια άμυνα προσαρμοστεί καλύτερα στον έναν ή στον άλλον αποκτά αυτομάτως πλεονέκτημα.

20. Ο Έλληνας Γιώργος Καρλαύτης (George Karlaftis) ως βασικό μέλος του αμυντικού «crew» των Chiefs κι άκρως αποτελεσματικός στα sacks (10.5) είναι καταλύτης εξουδετέρωσης αντιπάλων. Εξίσου πολύτιμα και τα νούμερά του στα playoffs. Πέρυσι και μετά τον θρίαμβο των Chiefs τον καλοδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός. Εφέτος ποιος λέτε να έχει σειρά;

21. Ως αντίπαλο δέος στέκεται ο πιο ακριβοπληρωμένος αμυντικός στην ιστορία του NFL με εγγυημένο συμβόλαιο που υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια. Κλείνοντας την πέμπτη επαγγελματική σεζόν του ο Nick Bosa έχει την όψη ενός τσιμεντένιου τοίχου για χάρη των 49ers κι ας μην ήταν τόσο αποδοτικός όσο πέρυσι.

22. Σ’ αυτό το φαντασμαγορικό σκηνικό τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ, πριν από την έναρξη, θα ερμηνεύσει η πολυβραβευμένη Reba McEntire. Έχοντας στο ενεργητικό της τρία Grammy (1987, 1994, 2018) και πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 75 εκατ. σε όλον τον πλανήτη η 68χρονη «Βασίλισσα της Country» εξακολουθεί να συνεπαίρνει τα πλήθη και ν’ αφήνει παρακαταθήκη μεγάλες επιτυχίες, σόλο ή μέσω συνεργασιών.

23. Από την άλλη, το πολυδιαφημισμένο halftime show της βραδιάς, το μουσικό υπερθέαμα που συμπληρώνει ιδανικά το υπόλοιπο σκηνικό θα φέρει την υπογραφή του Usher. Ο 45χρονος «βασιλιάς της R&B» έχει εκμυστηρευτεί ότι εξασφάλισε μάλιστα δύο παραπάνω λεπτά στη σκηνή (από 13 σε 15) προκειμένου να ολοκληρώσει την παράστασή του.

24. Για τη συμμετοχή του ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν θα λάβει ούτε σεντ από τα 50 εκατ. δολάρια που πληρώνει η Apple Music ως αποκλειστικός χορηγός του μουσικού διαλείμματος μεταξύ των δύο μισών. Απλώς η εταιρία παραγωγής θα λάβει περί τα 15 εκατ. για τα έξοδα παράστασης (χορευτές, τεχνικούς, φώτα κλπ). Πάλι καλά δηλαδή, διότι υπήρξαν καλλιτέχνες που πλήρωσαν χρήματα από τον λογαριασμό τους για να κερδίσουν αυτό το «τέταρτο διασημότητας» τραγουδώντας μπροστά σε κοινό εκατομμυρίων.

