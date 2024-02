Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής, με έργο αυτής την αξιολόγηση της «ουδετερότητας» της κύριας υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, και της λειτουργίας της μετά τις κατηγορίες εις βάρος εργαζομένων της υπηρεσίας.

.@antonioguterres, in consultation @UNLazzarini, has appointed an independent review group to assess whether @UNRWA is doing everything within its power to ensure neutrality & respond to allegations of serious breaches: https://t.co/hC4w3WtauZ

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) February 5, 2024