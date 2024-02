Οι ουκρανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι κατέστρεψαν μια ρωσική πυραυλάκατο του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας σε μια ειδική επιχείρηση στα ανοικτά της κατεχόμενης Κριμαίας.

Το Ivanovets δέχθηκε «απευθείας χτυπήματα στο κύτος» κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από τα οποία βυθίστηκε, ανέφερε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, αν και μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο.

Ωστόσο ο Ρώσος blogger Voenkor Kotenok έγραψε στο Telegram ότι το σκάφος βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε τρεις φορές από ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σύμφωνα με το BBC.

Ship wreck of the day!

Warriors of the special unit «Group 13» of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette «Ivanovets» of the russian Black Sea Fleet.

As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024