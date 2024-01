Εξιτήριο έλαβε από το νοσοκομείο, μετά την επέμβαση στον προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος.

BREAKING: King Charles has been seen leaving hospital after his prostate treatment

