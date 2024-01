Σε επέμβαση προστάτη υποβλήθηκε σήμερα 26/1 ο βασιλιάς Κάρολος στο θεραπευτήριο «The Clinic» στο Marylebone και τα νέα είναι καλά. Η Καμίλα, φεύγοντας από το νοσοκομείο έξι ώρες μετά την επέμβαση, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο βασιλιάς είναι καλά και αναρρώνει.

«Ο βασιλιάς εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότητα θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και είναι ευτυχής που μαθαίνει ότι η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας» ανέφερε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Από τότε που ο βασιλιάς δημοσιοποίησε από έχει προστάτη, με στόχο να δώσει κίνητρο σε όλους τους άνδρες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, η σελίδα του δικτυακού τόπου του NHS δέχθηκε περισσότερες από 26.000 επισκέψεις μέσα σε 48 ώρες, σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο των 1.400 επισκέψεων.

